Corona påvirker renten: Skidt for hushandel og påskens sommerhussalg

Der er dårligt nyt for det kommende sommerhussalg i påsken, men også for det danske hussalg generelt.

Den usikkerhed, som coronaen spreder over dansk økonomi, smitter også af på renten på realkreditlån. Det er på ganske kort tid blevet en hel del dyrere at låne til et hus eller sommerhus.

- Hvor førstegangskøbere for tre-fire uger siden kunne få et halv-procents-lån til kurs 98, skal de nu bytte det ud med et to-procentslån. Det vil sige, at mange slet ikke har det rådighedsbeløb, som de troede, siger chefanalytiker i Nordea, Jan Størup Nielsen fra Munkebo.

Jan Størup Nielsen fra Munkebo er chefanalytiker i Nordea. Foto: Nordea pressefoto

Ifølge Henrik Christoffersen fra boligkæden Home er man ikke begejstret for udsigterne de kommende uger og måneder.

- Vi har haft ok at se til indtil videre. Alt det, vi havde gang i op til onsdag i forrige uge, det kørte færdigt, men nu begynder det altså at se ret tyndt ud i ordrebøgerne. Der er kun få fremvisninger. Vores aktivitetsniveau lige nu er som i sommerferien eller december, siger Home-mægleren.

Ifølge Jan Størup Nielsen er det, der har fået renten til at stige, at flere udenlændinge og udenlandske fonde ikke længere køber så massivt op i danske realkreditobligationer. Nogle er endda begyndt at sælge.

Læs også Louise i lejebolig: Må jeg afvise håndværkere i mit hjem?

- Især japanske fonde kunne få et højere afkast i Danmark end derhjemme. Så de har købt kraftigt op. Og så længe, der blev købt op, var det godt. For så forblev renten lav, fortæller Jan Størup Nielsen.

Han er dog ikke bange for, at renten vil stige kraftigt den kommende tid.

Dyk i huspriser på vej

Den europæiske centralbank har købt mange obligationer i Europa og har dermed dæmpet frygten på obligationsmarkedet, og Nationalbanken kan også melde sig på banen.

- Så jeg tror ikke, at vi vil se renten stige, men den kommer ikke ned på en halv procent i et godt stykke tid fremover, siger han.

Jan Størup Nielsen vil ikke blive overrasket over et dyk i huspriserne på 5-10 procent.

- Men vi kan slet ikke sammenligne med finanskrisen, der var langvarig. Jeg kan godt forestille mig, at flere danskere vil begynde at spare op, fordi de er blevet forskrækkede. Nogen har måske også haft spændt økonomien for hårdt, siger han.

Læs også Efter økonomiske problemer: Fynsk landbrugsmastodont sat til salg

Han mener, at man kan komme til at se en vis tilbageholdenhed hos huskøbere, der gerne lige vil se, hvordan renten arter sig den kommende tid, og hussælgere, der måske føler sig presset til at sætte prisen ned for at komme af med huset.

- Jeg er overbevist om, at de usikre tider helt sikkert vil kunne mærkes på sommerhusmarkedet, som er det mest prisfølsomme marked. Et sommerhus er et luksusgode, som man køber, når man har overskud. Vi vil omvendt nok også se sommerhusejere, som føler sig presset til at sælge, måske fordi man er blevet ledig, har brændt fingrene på aktiemarkeet eller har behov for at få penge på kontoen, siger Jan Størup Nielsen.