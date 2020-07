Corona-pres på lydmand: - Det er både psykisk og økonomisk hårdt

Jeg er eddermame bange Jens Prip Brandt, lydmand, freelance

Den 36-årige Jens Prip Brandt fra Odense har siden statsminister Mette Frederiksen (S) på grund af coronavirussen covid-19 lukkede landet ned den 11. marts kun tjent en smule på det, han er allerbedst til.

Jens Prip Brandt har bygget sin indtægt op omkring lyd med blandt andet virksomheden We Created a Monster.

Sidste gang han udførte sit job som freelancelydmand, skruede han på knappere på spillestedet Dexter.

Det var den famøse dag i martsdag. Siden har han ikke haft andet end et par småjob.

Spillestederne har svært ved, at afvikle koncerter, når kriterierne for blandt andet stående koncerter er, at hver gæst skal have fire kvadratmeter plads, og der skal være to meters afstand. Desuden må man ikke bevæge sig, danse eller synge med.

- For mig er det især manglen på det sociale. Jeg synes, det her er både psykisk og økonomisk hårdt, siger Jens Prip Brandt.

- Det her er jo det, jeg elsker allermest i hele verden. At skulle lave noget helt andet end det her vil bare ikke fungere. Man skal lave noget, man holder af, siger han.

Småt med publikum

Med de gældende coronarestriktioner kan for eksempel spillestedet Posten kun lukke 100 til 150 publikummer ind.

Spillestedet kan dermed ikke åbne for større koncerter. Det ikke kan betale sig med maksimum 150 tilskuere på et sted, som er gearet til en publikumskapacitet på 900.

Ifølge Morten Østerlund, som leder både Posten og Dexter, skal der mellem 500 og 600 mennesker ind på Posten for at kunne betale de store navne.

Så når Posten og Dexter ikke kan arrangere koncerter, er der heller ikke arbejde til folk som Jens Prip Brandt.

Corona aflyser højsæson

Ifølge organisationen for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark, er nogle af de virksomheder, der lider under coronakrisens restriktioner, dem som lever af at mennesker samles.

- Er man underleverandør til festivaler, koncerter og events, har man ingen højsæson i år, og det kan blive døden for mange virksomheder, siger Alexander L. Nepper, politisk chefkonsulent hos SMVdanmark.

Han peger på, at politikerne på Christiansborg har valgt restriktioner, som går længere end sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Derfor må politikerne også hjælpe de virksomheder der mister muligheden for at tjene penge, siger Alexander L. Nepper.

Lav indtjening og mismod

84 små og mellemstore fynske virksomheder deltog i en måling i slutningen af juni foretaget af SMVdanmark.

Målingen indikerer, at tæt på ni ud af ti virksomheder oplever, at deres økonomiske situation er lidt eller meget dårligere nu end på samme tidspunkt sidste år.

45 procent svarer, at økonomien er meget dårligere. Samtidig tror hver sjette adspurgte, at årets resultat bliver meget dårligere end sidste år.

I det hele taget er tendensen i målingen præget af mismod, og hver femte oplyser, at der er foretaget afskedigelser de seneste tre måneder.

- Det bør være en advarselslampe for de fynske politikere. Når virksomhederne ikke har troen på en bedre fremtid, sættes investeringer, nyansættelser og udviklingen i stå, siger Alexander L. Nepper.

Han mener, at virksomheder ikke vokser sig store i hovedstadsområdet, for så at flytte til Fyn, så her skal man dyrke det lokale erhvervsliv selv.

- Udviklingen i de fynske SMVer helt afgørende for Fyns erhvervsliv også i fremtiden. Derfor bør man sætte sig sammen kommuner og erhvervsliv for at finde ud af, hvordan man lokalt kan gøre det nemmere at drive virksomhed på fyn, siger Alexander L. Nepper.

Skrækscenariet

Hos Jens Prip Brandt og hans enkeltmandsvirksomhed We Created a Monster er sommeren højsæson, men hele hans forretning, som også tæller et studie og turnévirksomhed, har ligget stille.

Indtil videre har han levet af sin opsparing, men frygter for den nære fremtid.

- Jeg håber, vi er i gang igen i slutningen af august, og at jeg kan komme ud og lave noget, siger han.

Skrækscenariet for Jens Prip Brandt er, at hans kunder bukker under og dermed tager hans eksistensgrundlag med sig.

Når han besøger sine samarbejdspartnere oplever han, at det hele står stille.

- Det er fuldstændigt uhørt på denne tid af året. Og hvis de forsvinder, så har man ikke noget at lave.

- Jeg er eddermame bange. Det virker som om alle er i knæ lige nu, siger Jens Prip Brandt.