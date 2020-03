Corona: Skoler og børneinstitutioner lukker

Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu og foreløbig to uger fra fredag.

Offentlige folkeskoler og daginstitutioner lukker mandag.

Lukningen gælder foreløbigt to uger frem.

- Jeg vil opfordre alle familier, der allerede fra i morgen har mulighed for det at holde deres børn hjemme, siger Mette Frederiksen.

Situationen er svær, så det betyder, at der i nogle tilfælde kan blive behov for at finde løsninger for de enkelte, lyder det fra statsministeren.

Hun understreger, at det er vigtigt, at borgerne ikke går i panik.

- Vi skal kunne købe varer i butikkerne, der skal produceres, transporteres, og der skal sælges.

- Der er ingen grund til at hamstre rugbrød eller toiletpapir, siger hun.

Ikke mere end 100 personer samlet

Yderligere tiltag går på, at alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu. Det gælder foreløbig også to uger fra fredag.

Desuden arbejdes der på at udstede et forbud mod, at arrangører, forlystelser og restaurationsvirksomheder med videre samler flere end 100 personer indendørs.

Statsministeren appellerer til, at alle borgere viser samfundssind og hjælper hinanden med at mindske spredningen af coronavirus.

- Det er summen af de små ting, der er en del af løsningen.

- Jeg beder danskerne samlet set i dag om store ting, som er indgribende. Vi gør det, fordi vi forventer, at det vil have en effekt. Vi skal ikke gå i panik, men vise overskud og hjælpe hinanden, siger hun på pressemødet.

- Der er ingen tvivl om, at vi er bekymret over den meget hurtige stigning af antallet af smittede i Danmark. Vi kan dog forklare de fleste, fordi de er indrejst fra højrisikoområder.

- Det begynder at være sådan, at vi ikke kan se smittekæden i Danmark, og det er derfor, at vi ændrer strategi. Om det bliver en italiensk model, kan vi ikke sige,

- Det er for tidligt at sige, om vi er på den røde eller grønne model i Danmark, siger Søren Brostrøm, der direktør i Sundhedsstyrelsen.