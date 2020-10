Corona spreder sig: Giver bekymring hos fynske minkavlere

Smitten med covid-19 på minkfarme har bredt sig fra Nordjylland til Sydvestjylland, men den springer samtidig store områder over. Og ingen ved hvorfor.

Senest er en farm i Thyregod i Vejle Kommune og en i Måde i Esbjerg Kommune konstateret smittet, og besætningerne skal derfor slås ned, skriver TV Syd.

Den manglende vished om, hvordan virussen kommer fra farm til farm, har også fået mange bekymrede fynske minkavlere til at kontakte formanden for Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening, Henning Holm Christensen.

Folk har ekstremt svært ved at håndtere situationen rent psykisk Henning Holm Christensen, minkavler og formand for Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening

- Telefonen ringer konstant, og vi er i løbende dialog med specielt bestyrelsen på Fyn. Og ellers er vi bare på vagt 24/7. Det er vildt frustrende, at vi ikke kender vores fremtid, siger han til TV 2 Fyn.

En umenneskelig situation

Formanden forstår godt, at han bliver kontaktet af de bekymrede minkavlere og kalder situationen "umenneskelig".

- Folk har ekstremt svært ved at håndtere situationen rent psykisk. Det er vores hverdag, arbejde, bopæl og venner, som farmene repræsenterer. Det siger næsten alt, siger han.

Her peger Henning Holm Christensen også på den beslutning, der er truffet fra Fødevarestyrelsens side, som en faktor.

Beslutningen går på, at det ikke kun er smittede minkbesætninger, der skal slås ned, men også besætninger, der ligger inden for 7,8 kilometers afstand af en smittet besætning.

- Med de tiltag, der er nu, er vi ved at lukke en branche ned, siger han.

En pistol for panden

På Fyn er der 42 minkfarme, som indtil videre alle er gået fri. Alligevel har udviklingen i længere tid givet anledning til bekymring.

Blandt andre hos Martin From, der selv driver en minkfarm nord for Otterup, og som TV 2 Fyn besøgte tidligere på måneden.

- Vi står i en situation, hvor vi ikke ved, om vi er købt eller solgt. Vi føler, vi har en pistol for panden og ikke ved, hvornår den går af, sagde han under besøget.

Han mener, at det kun er et spørgsmål om tid, inden smitten kommer til Fyn. Og for ham har det allerede fået personlige konsekvenser.

I et forsøg på at beskytte produktionen har han aftalt med kæresten, at hun og børnene flytter væk fra farmen, indtil risikoen for smitte igen er minimal.

- Børnene går i skole, og vi er bange for, at de kan tage smitten med hjem til farmen, forklarede han.