Corona-test udvides på Fyn med nye centre

Region Syddanmark er i gang med at etablere fire nye faste covid-19-teststationer.

De to kommer til at ligge på Fyn i henholdsvis Nyborg og Middelfart, og er det næste skridt i regionens såkaldte covid-19-vinterplan.

Vinterplanen indeholder en kraftig udvidelse af testkapaciteten i lokaliseringen og opsporingen af coronasmitten.

Teststationen åbner i Nyborg 2. november, mens der åbnes i Middelfart 16. november.

De vil ligge på følgende adresser:

Nyborg: Grejsdalen 18, 5800 Nyborg. (det gamle sygehuskapel)

Middelfart: P.V. Tuxensvej 14, 5500 Middelfart.

Desuden åbnes der teststationer i Grindsted og Haderslev. Her er åbningsdatoen 2. november.

Testcentret i Nyborg indrettes i det gamle sygehuskapel ved sygehuset i Nyborg. Her har ansatte hos HedeDanmark den seneste uge tid arbejdet med at gøre stedet tilgængeligt. Det arbejde blev færdigt fredag morgen.

Testcentre i Region Syddanmark Esbjerg: Randersvej 42, 6700 Esbjerg. Åbnede 1. oktober.

Svendborg: Norgesvej 2, 5700 Svendborg. Åbnede 19. oktober

Kolding: Kokbjerg 1A, 6000 Kolding. Åbnede 26. oktober.

Aabenraa: Skånevej 5, 6230 Rødekro. Åbner 1. november.

Sønderborg: Ellegårdvej 16, 6400 Sønderborg. Åbner 1. november.

Vejle: Tysklandsvej 4a, 7100 Vejle. Åbner 9. november.

Odense: Billedskærervej 15, 5230 Odense M. Åbner 16. november.

Grindsted: Vesterbrogade 9-11, 7200 Grindsted. Åbner 2. november.

Nyborg: Grejsdalen 18, 5800 Nyborg. Åbner 2. november.

Haderslev: Grønningen 1A, 6100 Haderslev. Åbner 2. november.

Middelfart: P.V. Tuxensvej 14, 5500 Middelfart. Åbner 16. november. Derudover arbejder regionen på at finde egnede lokaler til en teststation i Fredericia. Og på at få klargjort en teststation i Tønder, som kommer til at ligge på Nordre Industrivej 5A, 6270 Tønder. Kilde: Region Syddanmark Se mere

Tilgængelighed, tilgængelighed, tilgængelighed ...

Planen er, at det skal være så nemt og tilgængeligt som muligt at blive testet for covid-19 i Region Syddanmark.

- Nu går vi en vinter i møde, hvor kampen mod corona fortsætter ufortrødent. Derfor er jeg også meget glad for, at vi kan tilbyde syddanskerne yderligere fire teststeder, så flere end hidtil nu kan blive testet tættere på hjemmet, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

På de nye teststationer kan borgere uden symptomer og med milde symptomer på COVID-19 blive testet, når de har booket tid på coronaprover.dk.

Teststationerne vil som udgangspunkt have åbent på hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00, oplyser regionen.

Regionen har i oktober åbnet testfaciliteter i blandt andet Svendborg, og arbejder med at finde egnede lokaler til et testcenter i Fredericia.

Den nye teststation i Middelfart åbner 16. november og får adresse på P.V. Tuxensvej 14. Foto: Ole Holbech