Coronaguide til fodgængere: Sådan bevæger du dig sikkert rundt i byerne

Hjemmearbejde og flere dage med fuld solskin ender for mange fynboer i en daglig gåtur. Derfor er vi i øjeblikket mange på byernes stier og rundt omkring i de fynske skove.

Det kan skabe forvirring om, hvor på stien man bør placere sig, når der kommer modgående.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Nu er det gode vejr endelig kommet. Men hvordan er forholdene i trafikken for gående? Nogen går i højre side, men også i venstre. Johnny

Så hvad gør man og, hvad bør man ikke gøre, når vi færdes mere ude de kommende uger? Det er Johnny fra Odense kommet i tvivl om. Derfor har han skrevet til TV 2/Fyn.

Fodgængerforbundet: Tag bestik af situationen

Mange kender nok reglen om, at man skal gå imod trafikken i venstre side, hvis man går langs en landevej eller andre veje uden fortov eller cykelsti.

Hvis du møder en ældre person eller en forælder med barnevogn, er det bedst, hvis du selv er den, der går uden om vedkommende den ene eller anden vej Anne Brix Christiansen, formand for Fodgængerforbundet

Men ved du så også, hvilken side skal du gå i, hvis du går på en sti? Hvis det er en fælles sti, som ikke er delt op til fodgænger og cyklister, er der faktisk ingen faste regler for, hvor du skal gå.

Det gælder også på de fleste stier i denne tid med coronavirus og smittefare. Derfor bør du altid have øjenkontakt med den modgående og gå den vej, hvor det ser mest fornuftigt ud.

Men hvilken vej I vælger at gå forbi om hinanden, er faktisk ikke det vigtigste. Det vurderer Anne Brix Christiansen, der er formand for Fodgængerforbundet.

- Hvis du møder en ældre person eller en forælder med barnevogn, er det bedst, hvis du selv er den, der går uden om vedkommende den ene eller anden vej, siger hun.

Hun opfordrer til at holde sig inde i siden af stien, hvis I er flere, der går sammen. På den måde kan andre komme forbi jer uden at komme tættere på end de anbefalede to meter.

- Går I flere sammen, så gå også gerne bag ved hinanden, når I møder nogen, siger hun.

Hold til højre-kampagne i Odense

I Odense Kommune kan man flere steder møde skilte, der beder odenseanerne om at holde afstand på to meter og ikke være mere end ti personer samlet på ét sted på de steder, hvor kommunen allerede ved, at mange kommer forbi.

Derfor kan man møde skilte ved for eksempel Skovsøen og Munke Mose, men også ved stier, naturområder, legepladser og lignende i hele kommunen.

Et skilt ved å-stien i Odense fortæller de gående hvilken side, de skal gå i. Foto: Mathilde Dalskov

- På å-siten, hvor rigtig mange går, løber og cykler ture, har vi desuden opsat skilte om at holde til højre. På den måde kan vi overholde afstanden på de to meter til hinanden, siger Allan Bach Laursen, kontorchef i Park og Vej, Odense Kommune.

Og tilbagemeldingen fra kommunens medarbejdere, der ekstraordinært patruljerer i byen i dagstimerne og koordineres af SSP Odense, er også positiv.

- Folk er generelt rigtig gode til at tage hensyn til hiananden, vurderer han.

Vær fleksibel og tilpas dig

Ifølge Odense Kommune er der ekstraordinært mange, der bruger stierne og går ture i det gode vejr i denne tid. Derfor er der steder, hvor man nogen gange går meget tæt.

Har man derfor mulighed for at tage andre steder hen, er det en god idé.

- Vær fleksibel og tilpas dig og hav en plan B i baghånden. Havde I planlagt at købe is et sted, hvor der allerede er rigtig lang kø, så drop det og kør et andet sted hen. Eller gå en lang tur først og se, om køen er forsvundet, når I kommer tilbage, siger Allan Bach Laursen.

Han foreslår derfor odenseanerne og andre fynboer at tage en tur til naturområdet ved Tarup-Davinde, Elmelunden eller Kratholmskoven.

