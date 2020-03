Coronakrise: Festivaler kan ikke bare aflyse

Mens motionsløbet Eventyrløbet og cykelløbet Fyen Rundt torsdag tog konsekvensen af coronakrisen og aflyste, er der endnu ingen af de fynske festivaler, der har fulgt trop.

Men med den nuværende situation bliver der bidt mange negle i branchen, mener Ronni Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese.

- Der er nogen, der ser pressemøder meget indgående for tiden, for det har en kæmpe betydning, hvordan de her påbud fra myndighederne udvikler sig. Mange af dem har sikkert svært ved at sove om natten, siger Ronni Hansen til TV 2/Fyn.

Festival fortsætter arbejdet

Et af de steder, hvor man følger udviklingen nøje, er hos musikfestivalen Rock Under Broen i Middelfart, der efter planen skal byde 20.000 mennesker velkommen 13. juni.

- Vi arbejder ufortrødent videre med alle vores forberedelser, til at det skal være den dato. Vi kan ikke stoppe med at arbejde nu og sætte os ned og vente på, at der måske kommer et forbud, siger Bent Frandsen, formand for Rock Under Broen.

Selvom det med egne ord måske gør ham naiv, ser han ikke andre alternativer end at vente, til der bliver meldt klart ud fra Folketinget.

- Man kan ikke bare aflyse. Vi har underskrevne kontrakter for en otte-ni millioner kroner. Det kan vi ikke bare gøre, men hvis vi skal flytte eller aflyse, hvilket jeg nu aldrig tror, vi kommer til, er vi nødt til at have et påbud, ellers bliver vi ikke kompenseret for noget som helst, siger Bent Frandsen.

Billetsalget falder sammen

Den fynske festival Heartland, der kun ligger en uge længere henne i kalenderen end det aflyste cykelløb Fyen Rundt, regner også stadig med at køre som planlagt.

Det samme gør sig gældende for blandt andet Tinderbox og Langelandsfestival. Og sådan bliver det nødt til at være, fortæller Ronni Hansen.

- Vi ved, at så snart der bliver kommunikeret nogen form for usikkerhed, går det lige i hjernen på billetkøberne, og så falder billetsalget sammen, siger han.

Og det kan forringe festivalens chance for at få statsstøtte til at komme igennem krisen.

- Det er sådan, at du skal kunne sandsynliggøre, hvor mange billetter du ville have solgt, og hvis billetkøberne er grebet af en form for panik, er det svært efterfølgende at bevise, at man har mistet et stort antal billetter, siger direktøren.

Køb trods usikkerhed

Derfor kan man ifølge Ronni Hansen potentielt være med til at redde festivalernes fremtid, hvis man køber billetter trods usikkerheden.

Personligt køber jeg uanset hvad alle de billetter, jeg ville have brugt Ronni Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning, Geelmuyden Kiese

- Personligt køber jeg uanset hvad alle de billetter, jeg ville have brugt. Jeg stoler på rigtig mange af koncert- og festivalarrangørerne, og jeg vil gerne gøre alt for at holde hånden under dem, siger Ronni Hansen.

- Jeg køber løs.

Forbrugerrådet TÆNK oplyser, at man som udgangspunkt har ret til at få sine penge refunderet, der kan dog være særlige betindelser knyttet til den enkelte festival.