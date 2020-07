Coronakrisen flytter fynske virksomheder

Det har været med til at få åbnet op for vores tanker om, hvad er det ellers vi kan tilbyde? André Minier, administrerende direktør, Standdesign

Fynske virksomheder har været opfindsomme under coronakrisen.



Virksomhederne har set, at deres eksisterende produkter med få ændringer kunne rettes mod helt andre anvendelser.

- Ved at de har gjort en lille smule ved dem, har de kunnet bruges i sundhedssystemet i stedet, forklarer Mette Præst Knudsen.

Sammen med sin kollega Lykke Margot Ricard har Mette Præst Knudsen analyseret, hvordan 200 danske virksomheder har brugt corona-krisen til at omstille produktionen.

På Fyn har blandt andet Nyborg Destilleri forvandlet whisky og gin til håndsprit.

Og hos Steffca i Nyborg havde ledelsen allerede udpeget de medarbejdere, der skulle sendes hjem, da man fik en lys idé og aflyste hjemsendelserne.

- Vi har solgt godt 300.000 visirer alt i alt, fortæller eksportchef hos Steffca Mikkel Steffensen.

Steffca er i fuld sving med at forsyne hele Københavns Lufthavn med plastikvisirer.

- Og så har vi en forhåbning om, at flyselskaberne måske også vil benytte dem, tilføjer eksportchefen.

Hos kollegerne hos Standdesign i Nyborg blev man hårdt ramt, da coronapandemien lukkede for alle messer. Virksomheden lever normalt af at producere udstyr til messer.

- Vi tog en snak med vores medarbejdere, og sagde: "lad os også tænke på, hvad hvis nu det hele lukker ned? Hvad kan vi så tilbyde til vores kunder", fortæller administrerende direktør hos Standdesign, André Minier.

Efter at have fordøjet chokket kastede firmaet sig over afskærmning og fandt kunder hos blandt andet virksomheder og skoler.

- Steder hvor man har haft brug for at holde en klar afstand, siger André Minier.

Forskere glæder sig til at se fremad

Ifølge de to forskere bag undersøgelsen er det ikke alle forretningsidéer, der umiddelbart har været overskudsforretninger.

De fynske forskeres analyse viser dog, at 45 opfindelser eller omstillinger har været succeser og umiddelbart levede op til de krævede standarder.

Mette Præst Knudsen (tv) og Lykke Margot Ricard har analyseret 200 danske virksomheder. Foto: Flemming Ellegaard

- Det er temmeligt fantastisk, synes vi. Så vi glæder os til at se fremad og se, hvor mange af de her produkter, der rent faktisk bliver på markedet, og som de begynder at tjene penge på, siger Mette Præst Knudsen.

Pengene var dog ikke det første, man tænkte på hos Steffca, da man begyndte at producere visirer.

- Vi startede fordi, vi så slap for at sende folk hjem, og samtidig kunne vi hjælpe med et problem, som var i samfundet, siger Mikkel Steffensen.

Hos Standdesign har man også kastet sig over havemøbler, men André Minier forventer ikke at virksomheden kommer til at leve af hverken havemøbler eller afskærmninger.

- Men det har været med til at få åbnet for vores tanker om, hvad vi ellers kan tilbyde, og hvad er det af andre ting, som vi bare skal blive bedre til, siger André Minier.

De fynske forskeres videnskabelige artikel er afleveret til bedømmelse i et internationalt fagmedie, og de håber, at den bringes sammen med andre internationale forskningsresultater i september-udgaven.