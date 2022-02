Coronakurven er knækket: Smittetallet falder i alle fynske kommuner - undtagen én

- Det er også forventeligt. Vi er ved at have så stor immunitet, at vi kan forvente, at smitten stille og roligt vil falde, siger Kasper Karmark Iversen til Ritzau.

I hele landet er der registreret 28.883 nye bekræftede tilfælde med covid-19.

Her er 1.477 af dem reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om en person, som tidligere har fået et positivt svar fra en PCR-test.