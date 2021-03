Coronapas til folk uden nemid - løsning er på vej, lover ministerie

Sent mandag kunne partilederne præsentere den nye genåbningsplan. Den indholder blandt andet et krav om i flere sammenhænge at kunne fremvise et såkaldt coronapas.

På den måde skal det være muligt at dokumentere, om man har en negativ test eller er blevet vaccineret.

Men indtil videre kan det altså kun lade sig gøre digitalt. Og det har fået flere fynboer til at henvende til TV 2 Fyn, der har sendt forespørgslen videre til Sundhedsministeriet.

Her kan man dog ikke oplyse andet, end at der bliver arbejdet på sagen.

- Færdig-vaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let og ubureaukratisk adgang til at dokumentere deres vaccination. Der arbejdes på en konkret løsning, og det kan for eksempel sikres ved, at vaccinationspasset tilsendes med fysisk post efter gennemført vaccinationsforløb, oplyser ministeriet i et skrifteligt svar.

Der skal samtidig også være let adgang til fysisk dokumentation på en negativ test, lyder det.

Krav til teststeder

Som det fungerer i dag, er det kun muligt at få fysisk dokumentation for en negativ antigen-test - også kaldet lyn- eller kviktest -, der bliver lavet hos private udbydere.

Ifølge Sundhedsministeriet vil det fremover blive stillet som krav, at udbyderne kan tilbyde dokumentation til dem, der ønsker det.

Coronapas - sådan skal det virke​​​​​​ Skal vise om borgeren er færdigvaccineret, har været smittet eller testet negativ inden for 72 timer

Både PCR- og antigentest (lyntest) virker

Børn under 15 år er undtaget reglerne om coronapas

Ultimo maj forventes en ny app at blive lanceret. Den skal tage højde for fælles europæiske standarder

Borgere, som ikke har en smartphone får også en løsning, der for eksempel skal sendes med posten Kilde: Regeringen/Ritzau

Har en ophørsdato

Partierne bag genåbningsaftalen vil i maj og juni drøfte erfaringerne med coronapasset og tage stilling til, om det fortsat skal være i brug, og hvilket omfang.

Ligeledes skal der i august tages stilling til, hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccineret.

Aftalepartierne er enige om, at anvendelse af coronapasset har en ophørsdato for andre aktiviteter end turisme og rejse.