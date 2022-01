Coronaplagede dagtilbud kan begrænse åbningstid i særlige tilfælde

Coronasmitte skyller ind over samfundet og medfører højt sygefravær blandt flere faggrupper.

Det gælder blandt andet pædagoger i daginstitutionerne, og det gør det svært for kommunerne at opretholde den normale service.

Det skaber frustrationer blandt det tilbageværende pædagogiske personale.

På den baggrund har Hillerød Kommune henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at efterspørge muligheder for at tilpasse serviceniveauet efter bemandingen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Henvendelsen har ikke ført til ændringer. Men det har givet kommunen klarhed om, at der kan være "helt ekstraordinære situationer", hvor en kommune ikke kan opfylde pasningsgarantien. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Alle muligheder skal afsøges

Det kan eksempelvis være, hvis der er så mange sygemeldte medarbejdere om morgenen, at det er "uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt".

Kommunen skal dog først have "afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft", skriver ministeriet.

Det er dog kun dag til dag, at der kan begrænses i åbningstiden.

- Vi ønsker stadig at få mulighed for at kunne dimensionere åbningstiden lokalt og for eksempel kunne melde ud til forældre at i de næste tre dage er åbningstiden lidt ændret. Det kan vi stadig ikke, siger Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød Kommune, i pressemeddelelsen.

- Men vi kan fortælle, hvad der er muligt dag for dag i en institution med mange syge eller isolerede.