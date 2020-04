Coronaramt hotel: Investeringsstop på Hotel Nyborg Strand indtil videre

Fra succes, bonus til medarbejderne og nyt køkken til 58 millioner kroner til hjemsendelse af 100 medarbejdere på lønkompensation.

Så meget er tingene vendt på hovedet for Hotel Nyborg Strand, der netop har afleveret 2019-regnskabet.

Hotellet, der har oplevet en næsten ubrudt række af succesår med store investeringer og udvidelser samt pæne overskud, har nu måttet trække i nødbremsen på grund af coronakrisen.​

​Hotellets eksistens er dog ikke truet.

Hotel Nyborg Strand, der er ejet af den erhvervsdrivende fond Nyborg Strand Fonden, har en egenkapital på 158 millioner kroner, "men corona-virussen har pr. 1. marts 2020 ændret helt grundlæggende på mulighederne for at drive Hotel Nyborg Strand", skriver ledelsen i regnskabet.

- Hotellet er midlertidigt lukket pr. 18. marts, alle medarbejdere undtaget elever og ledergruppe er hjemsendt uden afskedigelse pr 17. marts. Varige/temporære løsninger udarbejdes de kommende dage for alle medarbejdere, og alle investeringer og vedligeholdsopgaver er sat på hold, indtil situationen er afklaret, hedder det videre.

Situationen kulminerede, da den danske regering den 17. marts kom med et påbud om at lukke hoteller midlertidigt frem til 30. marts. Et påbud, der siden er forlænget til efter påske.

Hotellet havde i 2019 en bruttofortjeneste på 93 millioner kroner - på niveau med 2018 - og et overskud før skat på 12 millioner kroner - et par millioner lavere end i 2018.

Som følge af køkkenombygningen var det nødvendigt at ​undlade brugen af en del møde- og gruppelokaler, og der har også været engangsudgifter og udgifter til en ombygningen af den kendte Stjernebar.

Omregnet til fuldtidsansatte beskæftigede Hotel Nyborg Strand i 2019 158 medarbejdere.