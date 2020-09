Coronasmitte på værtshuse: Sådan går du sikkert i byen

Mandag kom der yderligere restriktioner i Odense, efter smittetallet er steget markant de seneste dage i den fynske by.

Blandt andet er barer, restauranter og diskoteker igen tvunget til at lukke til midnat. Men det er dog fortsat muligt at nyde en kold øl med dine venner.

Men vi skal fortsat passe på hinanden for at undgå spredning i coronasmitte, så hvordan sørger man egentlig bedst for at have en sikker bytur, uden at vågne op med mere end bare tømmermænd?

Læs også Forsamlingsforbud sænkes til 50: - Den mest bekymrende situation siden foråret

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, giver her nogle gode råd til, hvordan man som ung kan forholde sig til tre konkrete dilemmaer, når weekenden står i byturens tegn.

Første udfordring i byen Det er studiestart, og de fleste arrangementer er blevet aflyst, men du vil super gerne lære dine nye studievenner bedre at kende. Du er blevet inviteret til en fest og kan se, at der er mange, der har trykket ”deltager”. Hvad gør man? Hans Jørn Kolmos - Du bliver hjemme. Så er den ikke længere. Det er jo ikke nemt, men det er det eneste fornuftige at gøre. Der skal jo ikke samles mere, end hvad er forsvarligt, det ville være decideret dumt.

I stedet opfordrer Hans Jørn Kolmos til, at man samler sig i mindre grupper og er sammen på den måde i stedet for.

Anden udfordring i byen Du er taget i byen og ser en person, der ser sød ud, som du gerne vil lære bedre at kende og måske tage med hjem. Hvad gør du? Hans Jørn Kolmos - Man skal for det første spørge om samtykke, og når man så er i gang, så kunne man jo også spørge, om den anden person har corona, altså det er jo sund fornuft, det giver sig selv. Man skal tænke sig lidt om og huske, at der er corona i omgivelserne.

Derudover påpeger Hans Jørn Kolmos, at det er vigtigt at overholde de generelle hygiejneregler.

- Fordi der for eksempel er studiestart, behøver fornuften ikke forsvinde fuldstændig, siger Hans Jørn Kolmos.

Tredje udfordring i byen Dig og dine venner er kommet lidt sent ind til byen og klokken er over 23. Dine venner vil gerne feste videre, og tænker I sagtens kan snige jer hen til en privatfest tæt på. Hans Jørn Kolmos - Man skal følge reglerne, længere er den ikke. Studerende adskiller sig ikke fra alle andre, de må gøre som de vil, og selvfølgelig kan man gå i byen, man skal bare have fornuften og coronareglerne med i baglommen.

Generelt mener Hans Jørn Kolmos, at man skal huske at tage sine forhåndsregler og huske på, at corona er alvorligt.

- Det er jo ikke anderledes, end at man følger trafikreglerne. Bare fordi man er ung og studerende, så går man ikke over for rødt, det er i virkeligheden ikke meget anderledes end det, det er bare en speciel form for færdselsregler vi har.