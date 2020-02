Coronavirus: Bekymrede fynboer ringer til vagtlægen

Søndag blev det første dødsfald af coronavirus udenfor Kina bekræftet. Og virussen, der i øjeblikket fylder i medierne verden over, har da også gjort flere fynboer nervøse.

Det fortæller vagtchef i lægevagten Region Syddanmark Klaus Petersen til TV 2/Fyn.

- Der er nogle, der ringer ind med spørgsmål, og der er folk, der er urolige over det, siger han.

Vagtlægen har ikke tal på, hvor mange der ringer ind, men ud fra egen erfaring er det en lille håndfuld per vagt.

Rejser er meget afgørende

De rapporterede coronasmittede har haft symptomer på lungebetændelse, som feber, tør hoste og i nogle tilfælde vejrtrækningsproblemer. Men selvom man oplever det, har der indtil videre ikke været grund til bekymring for at være smittet.

For det er nemlig meget afgørende, om man har været udenfor landet.

- Vi spørger, om de har haft rejseaktivitet, og hvis de har det, så spørger vi, hvor de har været henne. Hvis de har været i Wuhan i Kina, ville man tage fat i en ambulancelæge, siger Klaus Petersen.

Det har man dog ikke haft nogle tilfælde af i Region Syddanmark, så indtil videre har han og kollegaerne kunne berolige de bekymrede borgere.

Risikoen er lav

Vagtlægen anbefaler i stedet, at man går ind og finder sundhedsstyrelsens anbefalinger og rejsevejledning på området.

Her vil man også kunne læse, at de tilfælde, der er registreret i Europa – nærmere betegnet Frankrig –, alle tre var indrejst fra Wuhan i Kina.

Derfor vurderer sundhedsmyndighederne, at sandsynligheden for, at der bliver importeret et rejserelateret tilfælde i Danmark, er lav, mens "risikoen for smittespredning i Danmark er meget lav”.