Coronavirus giver millionsmæk: Jysk Fynske Mediers økonomi hårdt ramt

I en intern meddelelse fra fredag vurderes det af Jysk Fynske Medier, at de tiltag, der er sat i verden for at forhindre spredning af coronavirus, vil komme til at koste medieselskabet omkring 100 millioner kroner på bundlinjen. Det skriver MediaWatch.

Medieselskabet forventer, at hele corona-situationen vil påvirke økonomien frem til slutningen af juli, og den administrerendedirektør, Jesper Rosener, varsler samtidig, at nedgangen i indtægterne kan blive større end 100 millioner.

Søndag eftermiddag skal den administrerende direktør mødes med dirketionen i Jysk Fynske Medier for at diskutere situationen.

- Vi er ikke truet på eksistensen i Jysk Fynske Medier, men det her er sindssygt alvorligt for mediebranchen, siger Jesper Rosener.

Ændringen i økonomien kommer ikke som den store overraskelse for medieselskabets tillidsrepræsentant Steffen Lilmoës.

Men hvad det konkret kommer til at betyde for mediehuset og de ansatte, er stadig for tidligt at sige.

- Min holdning er, at vi sammen med ledelsen skal prøve at komme så lempeligt igennem det her som muligt og med så få negative følger for medarbjeere og virksomhed som muligt, siger Steffen Lilmoës.