Coronavirus Tre ud af fire lider af senfølger

Tre ud af fire patienter, der har haft coronavirus lider af senfølger efter sygdommen. Det viser et nyt studie fra Wuhan i Kina, som er offentliggjort i tidsskriftet The Lancet.

Patienterne lider ifølge studiet af træthed, åndedrætsbesvær, søvnbesvær, angst eller depression. Og det mønster genkender man på Fyn, fortæller ledende overlæge Anne Øvrehus fra Odense Universitetshospital.

- Det, vi har set indtil videre, er, at folk har været præget, hvis de har været på sygehuset, ligesom dem i Wuhan-undersøgelsen, og har haft et langt indlæggelsforløb og er afkræftede og trætte og har svært ved at genvinde deres hidtidige funktionsniveau, siger Anne Øvrehus.

I november åbnede derfor en såkaldt senfølgeklinik på OUH. Både for at styrke forskningen i senfølger og for at hjælpe patienterne bedst muligt.

Behov for genoptræning

På senfølgeklinikken hjælper de patienterne med at genvinde deres funktionsniveau, og der er brug for hjælp til at håndtere både de fysiske og mentale følgevirkninger af en corona-infektion, fortæller Anne Øvrehus:

- Rigtig tit finder vi, at der er et stort behov for genoptræning til at genvinde sin lungestyrke, sin muskelstyrke, og også for nogle - dem, der har koncentrationsbesvær og svær træthed - nogle redskaber til at håndtere, at man er så træt ovenpå den her virusinfektion.

