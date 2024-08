Cybertruslen på Fyn er større end aldrig før.

Et flertal af de fynske kommuner har oplevet en stigning i antallet af forsøg på cyberangreb gennem de sidste tre år. Det viser en rundspørge, som TV 2 Fyn har lavet.



Det er en alvorlig stigning, mener Digitaliserings- og Ligestillingsminister Marie Bjerre.

- Vi kan se, at der er en større trussel og dermed også et større behov for at være mere sikker. Derfor er det godt, at kommunerne er opmærksomme på det.

Flere af kommunerne, TV 2 Fyn har talt med, efterlyser hjælp fra staten til at bekæmpe cyberangreb. Det er dog ikke så simpel en opgave.

- Ansvaret bliver nødt til at være hos kommunerne, når vi i Danmark har kommunalt selvstyre. Det er dem selv, der køber udstyret, og det er dem, der har dataen. Det giver ikke mening at adskille det. Derfor har de selv ansvaret for at prioritere cybersikkerheden, og det er vigtigt at prioritere, siger Marie Bjerre.

Selvom kommunerne står på egne ben, anerkender staten, at der er behov for en økonomisk oprustning på cyberområdet.

- Det er noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Heldigvis lavede vi med den seneste økonomiaftale et gevaldigt løft til kommunerne. Fra næste år bliver der stillet yderligere krav til cybersikkerheden, og der bliver indført tilsyn på området. Ud fra de krav vil vi kunne se og drøfte med kommunerne, om der er behov for yderligere økonomiske ressourcer, siger Marie Bjerre.