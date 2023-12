Cykeltyveri koster samfundet 208 millioner kroner - det skal nyt lovforslag ændre på

Koster samfundet dyrt

På samfundets konto koster det også, hver gang en cykel bliver stjålet.

På ti år - fra 2011 til 2021 - er gennemsnitserstatningen for en stjålet cykel steget fra 3.969 kroner til 6.195 kroner. Samlet set løb cykeltyverierne i 2022 op i 208 millioner kroner i erstatninger. Det viser tal fra Forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark. I år 2021 lød det tal på 170 millioner kroner. Så prisen, som samfundet betaler for cykeltyverierne, stiger.



- Tallene viser med al tydelighed, at tyvene går benhårdt efter cykler i den dyre ende af prisskalaen. For eksempel racercykler, mountainbikes, elcykler og ladcykler, siger underdirektør i F&P, Pia Holm Steffensen.



Hun vurderer, at udviklingen er et udtryk for, at det er de organiserede cykeltyverier, der fylder mest.

Ved F&P bakker de derfor op om justitsministeriets forslag.

- Vi har længe efterspurgt, at politiet får mulighed for at stoppe og rutinetjekke cyklister. Det må de ikke i dag, og det har gjort det unødig svært at stoppe tyvene. Nu vil regeringen give politiet et nyt våben over for cykeltyve, og det hilser vi meget velkomment i forsikringsbranchen. Det er alt for nemt at være både cykeltyv og cykelhæler, og det går ud over borgerne hver eneste dag, understreger Pia Holm Steffensen.

Som cykelejer er der heldigvis nogle ting, du selv kan gøre for at forhindre, at din cykel bliver stjålet.