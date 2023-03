Dårlige sager hober sig op for Nyt OUH: Nu svarer Løhde om sygehusbyggerier

Skimmelsvamp i 400 rum. To tredjedele af taget er lagt forkert.

Der mangler penge, medarbejdere og byggeriet er ramt af forsinkelser.

Den seneste tid har rækken af historier om byggeriet af Nyt OUH stået i kø.

Indtil nu har indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 Fyn om Nyt OUH og kun givet skriftlige svar.

Onsdag forholdt hun sig til landets sygehusbyggerier i Folketingssalen.

Spørgsmål fra DF

Dansk Folkepartis Mette Thiesen har stillet indenrigs- og sundhedsministeren en række spørgsmål om udfordringerne med sygehusbyggerierne.



Et af dem skulle Sophie Løhde (V) svare på i salen under ministerspørgetiden. Paragraf 20-spørgsmålet fra DF'eren lød:

'Hvad agter ministeren at foretage sig i lyset af de mange nylige sager om fejl, budgetoverskridelser og forsinkelser af de kvalitetsfondsstøttede supersygehusbyggerier?'

Understregede regionernes ansvar

Her startede Løhde (V) med at sige, at hun gerne vil understrege, at sygehusbyggerierne er regionernes ansvar.

- Det er regionerne, der har ansvaret for byggerierne, og dermed også regionerne der skal forklare, hvordan man vil rette op på projekterne, lød det blandt andet fra ministeren, som tilføjede:

- På den anden side har regionerne og regeringen selvfølgelig også en fælles interesse i, at de nye sygehuse bliver færdige, og at de ikke kommer til at medføre uacceptable besparelser andre steder i regionernes økonomi.

Her fremhævede Sophie Løhde, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet aktuelt er i dialog med regionerne om, "hvad der skal til for at regionerne kan komme i mål med deres projekter inden for de rammer, som er gældende for regionerne".

For Nyt OUHs vedkommende var den dialog i gang allerede i slutningen af 2022.

Som TV 2 Fyn har fortalt drejer det sig blandt andet om de 489 milioner, som budgettet er skredet med, ifølge Region Syddanmark på grund af uforudsete udgifter. Det er nemlig en sum penge, som regionen har spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en håndsrækning til at få dækket.