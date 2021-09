Dag for dag: Følg Hans Hansens tur på tømmerflåden rundt om Fyn

Med feltseng, sovepose, tøj, en lille grill, værktøj og en parasol skal Hans Hansen leve på sin tømmerflåde i en uge. Det gør han både for at få en unik oplevelse, men også for at samle ind til trængte familier.

- Til en cykel, skoletaske, så de ikke skal have de dyre udgifter og kan prioritere børnene, siger han.

Man kan donere til hans indsamling via mobilepay.