Da krigen brød ud i Ukraine, var Serhii i Polen for at søge efter arbejde. Derfor var det muligt for ham at flygte til Danmark. Han opdager nyheden sent, og der er russiske tropper allerede langt inde i Ukraine, og det er for sent for Serhii at komme hjem til sin familie.

Serhii tænker tit på at køre til Ukraine og hente dem, selvom han ved, det er umuligt på grund af mangel på benzin, sprængte broer og russisk militær.