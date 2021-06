Dagen efter Eriksen faldt om: - Han har det efter omstændighederne okay

På pressemødet deltager foruden Morten Boesen også fodbolddirektør i DBU Peter Møller og landstræner Kasper Hjulmand.

- Det var en stor lettelse for mig at se Christians smil i dag. Det gør, at jeg kan sidde her, fortæller Kasper Hjulmand.

De øvrige spillere på landsholdet har også haft mulighed for at tale med den fynske midtbanespiller.

- Vi har talt med ham, og Christian er ved godt mod. Det gjorde et stort indtryk for truppen at tale med Christian, fortæller Peter Møller.



Et hold af krisepsykologer er lige nu tilknyttet landsholdet. De ankom allerede lørdag aften og er også sammen med landsholdet søndag.

Fik Christian tilbage

Landholdets læge Morten Boesen fortalte lørdag aften, at Christian Eriksen både havde vejrtrækning og puls, da lægen nåede ind til ham på banen, kort efter han faldt om.

Situationen udviklede sig dog hurtigt i en alarmerende retning og både danske og finske spillere slog ring om den fynske midtbanespiller.



- Det billede ændrede sig ret hurtigt, og han modtog derefter livreddende hjertemassage. Vi fik hurtigt hjælp fra stadionlægen, og vi fik Christian tilbage, fortæller Morten Boesen til Ritzau.