Dagen før dagen: Karl og de andre efterskoleelever er klar til at vende "hjem"

Glem alt om at glæde sig til juleaften, fødselsdagsfejring eller andre højtider. Mandag den 15. marts er for godt 22.000 unge mennesker dato for den største forventningsglæder og fejring længe.

Eferskoleeleverne må nemlig endelig vende tilbage til deres skoler efter over tre måneders nedlukning.

Og for 16-årige Karl Siebken er der kun smil tilovers, mens han pakker til at vende tilbage på Broby Sportsefterskole i Odense igen.

Følg genåbningen live TV 2 Fyn sender live mandag klokken 14 fra genåbningsdagen. Følg med direkte her på tv2fyn.dk og på Facebook, når eleverne vender tilbage til Kerteminde Efterskole og Ollerup Højskole

- Jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg har snakket meget med mine venner, og vi glæder os over, at vi endelig kan komme tilbage, så vi kan nyde de sidste tre måneder, siger Karl Siebken.

Flere restriktioner

Mens Karl Siebken glædeligt pakker videre til efterskolen, er man også ved at være klar til at modtage eleverne på Ryslinge Høj- og Efterskole.

Det er lidt mærkeligt, men i morgen bliver en fantastisk dag og en festlig dag. Jeg skal have det fedt med mine kammerater Karl Siebken, elev, Broby Idrætsefterskole

- Det er sådan en dag, der minder lidt om første skoledag med sommerfugle i maven og forventningsglæde, siger Helge Andersen Lund, der er forstander på Ryslinge og tilføjer:

Læs også 16-årige Anna er glad: - Vi overlevede

- Det har været anstrengende og en opgave at holde modet oppe hos eleverne. For selvom vi har forsøgt at holde den daglige rytme med undervisning og kontaktgruppemøder, men det er ikke det samme. Så jeg er lettet over, at vi kan komme i gang nu.

Når 160 efterskoler mandag slår dørene op for deres elever igen, bliver det med skolegang på fuld tid, men med flere restriktioner, så man undgår smitteudbrud med corona.

På Ryslinge Høj- og Efterskole glæder man sig til at få eleverne tilbage igen. Foto: Ida Alstrup Klausen

Eleverne skal møde nytestede på skolen mandag, de skal opholde sig i deres mindre primærgrupper, holde to meters afstand til andre elever uden for grupperne - og som noget nyt skal de testes to gange om ugen.

- Restriktionerne ligner til forveksling efterårets restriktioner, som er indarbejdet hos eleverne, forklarer Helge Andersen Lund, der ikke tror, at det bliver et problem at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Dét gælder for efterskolerne Elever skal være i primærgrupper

Der skal holdes to meters afstand til andre grupper

Der skal foretages test af elever to gange om ugen

Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir inden for på skolen.

Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ikke fået ret til at bære mundbind. Dette er af hensyn til behovet for at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

Efterskoler og frie fagskoler må ikke påbegynde kurser eller aktiviteter med optag af nye elever eller kursister, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

Primærgrupperne skal så vidt muligt være udgangspunktet for undervisningen. Kilde: Efterskoleforeningen Se mere

Savner fællesskabet

Hos Karl Siebken bliver der sendt billeder via Snapchat til vennerne om deres pakkeplaner. Det er en underlig følelse endelig at kunne få lov til at lægge tøjet i tasker og ikke ind i skabet derhjemme.

- Det er lidt mærkeligt, men i morgen bliver en fantastisk dag og en festlig dag. Jeg skal have det fedt med mine kammerater, smiler han.

Han har hverken problemer med test eller at skulle opholde sig i grupper, men han har svært ved at forstå ændringen fra en til to meters afstand grupperne imellem.

Læs også Efterskoleforstander: Eleverne ved nu, hvad der er på spil

- Jeg forstår ikke logikken. Hvis alle er negative, så kan jeg ikke se, hvad to meters afstand i stedet for én skulle gøre af forskel, siger Karl Siebken.

Alligevel er der ikke noget, der kan fjerne glæden over snart at kunne træde ind på efterskolens matrikel igen.

- Jeg har savnet fællesskabet, for det er et helt specielt bånd, man knytter, når man bor sammen.

Det er en god dag i dag, jeg glæder mig, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med efterskolelivet igen Karl Siebken, elev, Broby Idrætsefterskole

Færre timers søvn den første uge

Også hos Efterskoleforeningen er der stor begejstring over efterskolernes genåbning mandag.

- I dag er en god dag, men det bliver et stort arbejde for skolerne at få eleverne godt tilbage igen. Jeg tror, at man skal bede eleverne om sammen med personalet at sænke skuldrende og sige: nu er vi her, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand i Efterskoleforeningen.

Men for 16-årige Karl Siebken er der ikke store planer om at slappe af den kommende uge.

Karl Siebken glæder sig helt ustyrligt til at være tilbage på efterskolen igen sammen med alle vennerne. Foto: Ida Alstrup Klausen

- Jeg tror, den første uge bliver sjov. Vi kommer til at lave rigtig meget og få snakket om alt det, der er sket, siger han.

Derfor er det heller ikke søvnen, han vægter højest, når han skal tilbage til efterskolevennerne.

Læs også Mikkel savner efterskolen: Nyt tiltag skal sikre trivsel hos eleverne

- Når man kommer tilbage til de gamle kammerater, så kan snakken nok godt komme til at trække lidt ud om aftenen, griner han og tilføjer:

- Det er en god dag i dag, jeg glæder mig, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med efterskolelivet igen.