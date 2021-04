Dagen før genåbning: Enorme køer til testcentre på Fyn

Fynboerne har mange steder brugt noget af 2. påskedag på at stå i kø. For lange køer var billedet flere steder ved de fynske teststeder.

Forklaringen skal findes i den yderligere genåbning af det danske samfund, som træder i kraft tirsdag 6. april.

Blandt dem, der stod i kø ved PCR-testcentret i Odense var 19-årige sabella Roed-Nielsen og Kristian Bækholm på 17 år.

- Jeg skal tilbage på mit gymnasie imorgen, og så skal vi jo have en test, siger Isabella Roed-Nielsen.

- Jeg skal testes, fordi jeg skal til teori. Jeg skal til at starte på kørekort igen. Og så skal jeg også i skole igen, hvor vi bliver bedt om, at blive testet, fortæller Kristian Bækholm.

Udover at skoleelever og studerende kan vende tilbage til den fysiske undervisning i højere grad end tidligere, så åbner de liberaler serviceerhverv også tirsdag.

Så efter måneders nedlukning er det igen muligt at blive klippet hos frisøren, få en tatovering eller en omgang massage hos massøren.

Det kræver dog et coronapas, hvor det fremgår, at man er færdigvaccineret, har haft coronavirus eller at man har en negativ coronatest, der er maksimalt er 72 timer gammel. Og netop den negative coronatest gav altså lange ventetider ved de fynske teststeder.

Udenfor testcentret i Glamsbjerg venter Ivan Anderson også i den lange kø på at komme ind, så han kan testes. Han er er nemlig en af de heldige, der har fået en frisørtid lige efter genåbningen.

- Vi skal til frisøren på onsdag, og så der kan vi jo ikke komme ind uden at have en negativ test. Så vi glæder os helt vildt til at blive klippet, forklarer Ivan Anderson.

I køen står også Hanne Møhring, der foreløbigt har ventet i 20 minutter på en test. Men det gør hende ikke noget.

- Jeg er så heldig, at jeg får lov at åbne i morgen, da jeg laver kosmetisk behandling, siger hun.

Forberedt på stort tryk

Det var forventet, at 2. påskedag ville blive den helt store testdag, og derfor har man hos Carelink, der står for hurtigtest i Region Syddanmark, arbejdet hårdt på at blive klar til det ekstra store pres.

- Der har været lige så travlt, som vi havde ventet. Morgenen var knap så travl, men allerede fra 8.30-tiden har der været fuld blus på, siger Jens Heimburger, der er bestyrelsesformand i Carelink.

Midt på dagen testede Carelink på de fynske testcentre mellem 4.000 og 5.000 personer i timen. Og forventningen er, at mere end 50.000 fynboer bliver testet i løbet af mandagen via en hurtigtest.

På Carelinks testenheder i Odense og Svendborg er der ekstraordinært længe åbent mandag 5. april for at alle, der vil have en test, kan blive testet. Helt til midnat er det muligt, at få lavet en hurtigtest.

- Så der skulle være god mulighed for at blive testet i dag, men der er pres på alle steder, og vi har rigtig mange ansatte på arbejde, fortæller Jens Heimburger.

Men på trods af ekstra kapacitet og mandskab på arbejde, så var der flere steder lange køer til en test. Det var blandt andet tilfældet i Haarby, hvor Jonas Borch Jensen og sønnerne stod i kø. Da vi fanger dem, har de ventet i 48 minutter.

- Vi har jo et væddemål kørende. Den store søn satser på, at det tager 70 minutter, og vi andre sater på 50 minutter, så det er nok os der taber, siger Jonas Borch Jensen.

Her kan du testes indtil midnat Carelink har udvidet åbningstiden til midnat på deres to store testcentre på Fyn. Her kan du se, hvor du kan blive testet indtil midnat. Odense ​​​​​​

Ørbækvej 101

5220 Odense SØ



​​​​​​ Ørbækvej 101 5220 Odense SØ Svendborg Midtbyhallen Johannes Jørgensens Vej 10

5700 Svendborg

Det her genåbner

Ud over den gældende åbning i grundskolen åbnes for, at 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Det vil sige hver anden uge.

På ungdoms- og voksenuddannelser kan eleverne vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde. Uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud.

