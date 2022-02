Dagens coronatal: Kun Ærø stiger i smitte

De nationale smittetal er faldene, og er nu på sit laveste siden januar. På Fyn fortsætter tendensen om et faldende smitte tal også, og i dag viser smittetallene, at det kun er på Ærø, at smitten stiger på Fyn.

Samtlige andre kommuner ser faldende smittetal. Særligt Nordfyn skiller sig ud med et incidenstal, der falder med 7.0.