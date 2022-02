Dagens coronatal: Smitten stiger kun i to kommuner

Over 33.000 smittet og en positivprocent på omkring 26% er det de nationale smittetal for coronavirus i dag. På Fyn er tendensen, at det går nedad, hvis man kigger på antal smittet henover syv dage.

Faktisk er smitten faldet med over 1000 positive på syv døgn. Smittetallet falder mest i Odense, som også er den absolut største by på Fyn.

Smitten stiger faktisk kun to steder på Fyn. På Ærø, hvor der er 25 flere smittet, og på Langeland, hvor tallet er 60 ydeligere.