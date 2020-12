Dagens coronatal: Smittetal stagnerer flere steder på Fyn

Incidenstallet for smittede med coronavirus er lørdag stagneret i flere fynske kommuner, efter en periode med øgede smittetal i næsten samtlige kommuner på Fyn.

Tallet angiver antallet af nye coronatilfælde de seneste syv døgn, og derfor kan der være nye smittetilfælde i kommuner, hvor incidenstallet er det samme som fredag.

Det viser den nyeste opgørelse fra Statens Serum Institut, SSI.

Det gælder Assens, Nyborg, Langeland og Ærø Kommune, hvor incidenstallet hverken er steget eller faldet det seneste døgn.

HVORDAN ER DET NU LIGE MED INCIDENSTAL? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Derimod er smittetallene for både Middelfart og Kerteminde Kommune steget, og i løbet af det seneste døgn er der konstateret 70 nye tilfælde i Kerteminde og 90 nye tilfælde i Middelfart.

I Middelfart er incidenstallet steget med 21, 6 procent til 231,9, men størst er stigningen i Kerteminde Kommune, hvor incidenstallet nu er 294,7. Det er en stigning på 27,3 procent i forhold til fredag.

På trods af det stigende smittetal i Kerteminde, som lørdag har et incidenstal på 294,7, er der stadig langt til Odense, som med et incidenstal på 441,8 fortsat har den største andel smittede på Fyn.

Region med næstlavest smittetal

De nyeste tal for coronasmitte i Danmark viser, at Region Syddanmark samlet har et incidental på 205,2. Dermed har regionen det næstlaveste smittetal i Danmark, hvor Region Nordjylland med et incidenstal på 192,4 ligger i bund, og Region Hovedstaden ligger i top med et incidenstal på 715,2.