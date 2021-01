Dagens coronatal: Stort fald i antal smittede i otte ud af ti fynske kommuner

Coronatallene for de 98 kommuner i landet er på grund af tekniske problemer hos Statens Serum Institut ikke blevet opgjort siden onsdag i sidste uge. Men tirsdag er de aktuelle tal for de fynske kommuner igen tilgængelige. Og tallene viser et stort fald i antallet af smittede på Fyn.

Bortset fra på øerne har alle kommuner i den fynske region langt færre smittede end for seks dage siden.

Kerteminde har oplevet det største procentuelle fald i antallet af smittede. Incidenstallet er nu på 25,3 mod 109,5 i sidste uge. Det giver et fald på næsten 77 procent. I Faaborg-Midtfyn Kommune er faldet på 61 procent og incidenstallet er nu 31,1 i denne kommune.

I Odense og Svendborg er incidenstallet raslet ned med henholdsvis 30,5 og 32,5 procent, mens smitten i resten af kystkommunerne er faldet fra 15,7 til 21,5 procent. På Nordfyn er incidenstallet faldet med 37,8 procent.

HVAD ER INCIDENSTAL? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Tilgengæld er incidenstallet steget på både Ærø og Langeland. Ærø har et incidenstal på 117,3, hvilket er stigning på 16,7 procent, mens Langeland nu ligger på 32,1 mod 24,1 i sidste uge. Det hører dog med til udviklingen, at der er tale om meget få personer på de to sydfynske øer.

Middelfart har med et incidensal på 152,1 det højeste smittetryk på Fyn, mens Kerteminde har det laveste smittetryk i forhold til antallet af indbyggere.

På landsplan er der “kun” registreret 724 nye tilfælde siden mandag, hvilket er det laveste tal siden 21. oktober. 32 personer er døde det seneste døgn.