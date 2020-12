Dagens fynske coronatal: Smitten falder, men færre bliver også testet

Det seneste døgn har der ingen stigninger været i smittetallene på Fyn - alle har kursen nedad, som tendensen også har været de seneste dage.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det mest markante fald ses i Kerteminde Kommune, hvor incidenstallet er gået fra 294,7 til 231,5. Det giver et fald på -21,4 procent.

Selvom tallene også falder i Nordfyns Kommune, ligger den som den eneste over 300 i incidenstal. Med et smittetal på 317,5 er kommunen den med det højeste tal for tredje dag i streg.

Ærø har stilstand

Hvad er incidenstal? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Ærø Kommune er den eneste kommune, der ikke kan præsentere et fald, men en stilstand. Det er dog samtidig den kommune med det absolut laveste smittetal.

Ø-kommunens to coronasmittede giver et incidenstal på 33,5.

Under 2.000 nye smittede

Det seneste døgn er der på landsplan registreret 1.834 nye smittetilfælde i Danmark, viser tal fra SSI.

52.699 er blevet testet, og det er lidt under eller omkring det halve af test i ugerne op til jul.

Tallet bringer positivprocenten op på 3,48, hvilket er noget højere end de foregående dage. Antallet af indlagte er steget med 50 og ligger på 776.

I perioden har der samtidig været 19 dødsfald, hvilket er et mindre end fredag.