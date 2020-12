Dagens fynske coronatal: Smittetallet falder igen på Fyn

Endnu en gang viser de officielle tal for personer smittet med coronavirussen covid-19 et fald i antallet af smittede fynboer.

De nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser således et fald i ni fynske kommuner, mens Ærø med to smittede fortsat lander på incidenstallet 33,5.

Nordfyn har fortsat flest

Nordfyns Kommune er med 266,8 for fjerde dag i træk den fynske kommune med det højeste incidenstal. Odense har et incidenstal på 249,8, mens Middelfart er noteret for 237,1 (se tabellen underneden).

Hvad er incidenstal? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Knap fire procent var positive

Kort efter klokken 14.00 meddelte SSI, at 2.180 personer på landsplan er bekræftet smittet det seneste døgn, og at der er foretaget 55.363 prøver. Det svarer til, at 3,94 procent af prøverne var positive.

Det er den højeste positivprocent siden slutningen af maj, hvor alle har kunnet få en coronatest.

Antallet af indlagte er steget med 41, så i alt 817 coronapatienter er indskrevet på et af landets hospitaler. 102 af dem er så syge, at de modtager behandling på en intensivafdeling. Der er seks flere end lørdag.

Der er registreret yderligere 21 dødsfald, og 1.174 har dermed mistet livet med coronavirus.

Kommune Dagens incidenstal Incidenstal lørdag Ændring i procent Odense 249,8 269,9 -7,4 Nordfyns 266,8 317,5 -16,0 Svendborg 190,7 199,3 -4,3 Kerteminde 197,9 231,5 -14,5 Langeland 120,3 136,4 -11,8 Nyborg 109,5 118,9 -7,9 Assens 127 129,4 -1,9 Middelfart 237,1 257,7 -8,0 Faaborg-Midtfyn 174,9 200,1 -12,6 Ærø 33,5 33,5 0,0