Lørdagens vejr bliver en blandet landhandel med både sol og skyer - og måske også byger. Sikkert er det dog, at det kommer til at blæse en del, hvorfor temperaturen kommer til at ligge omkring de 22 grader.

I løbet af aftenen begynder det så småt at stilne af, og ifølge TV 2 Vejret kan det give såkaldt regnbuevejr.

De isolerede byger og vinklen på solen betyder nemlig, at når er byge er overstået, kan man få en regnbue at se, hvis man er heldig.