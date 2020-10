Dalende smittetal blandt studerende og ansatte på SDU

I de seneste uger er mellem 400 og 600 danskere hver dag blevet konstateret smittede med coronavirus i Danmark, og torsdag blev der registreret 760 nye smittetilfælde.

På Syddansk Universitet har smitten også vist sig blandt studerende og ansatte, men ifølge tal fra universitets ledelse ser det bedre ud i oktober, end det gjorde i september.

I en e-mail til studerende og ansatte oplyser universitetsledelsen det præcise antal smittede, der er konstateret på universitetets campusser i løbet af september og oktober.

60 tilfælde i september

Tallene viser, at der i løbet af de første fire uger af september blev konstateret i alt 60 tilfælde blandt universitetets ansatte og studerende. Der er konstateret tilfælde hos studerende på alle universitetets fem campusser, der ligger i henholdsvis Sønderborg, Slagelse, Kolding og Odense, hvor der ligger to.

Størstedelen af smitten er dog sket uden for SDU, skriver ledelsen i e-mailen.

- Langt hovedparten af de smittede personer er blevet smittet uden for SDU. Kun i meget få tilfælde er smitte spredt i relation til SDU, for eksempel i studiegrupper med tæt kontakt mellem studerende, skriver man i e-mailen, der har rektor Henrik Dam, prorektor Sebastian Mernild og universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind som afsender.

Ledelsen roser studerende og ansatte for håndteringen.

- Vi vil gerne rose jer for den meget store indsats og udholdenhed, som I har ydet med at skabe en tryg og sikker studie- og arbejdsplads. Det er helt afgørende, at I alle har bidraget til at efterleve retningslinjerne og fået hverdagen til at fungere under vanskelige omstændigheder, skriver ledelsen i e-mailen.

I de første tre uger af oktober er der kun konstateret tilfælde på campusserne i Odense og Slagelse. Der er konstateret i alt 18 tilfælde på de tre uger.

Forventer flere tilfælde

I takt med det stigende antal smittede i Danmark forventer man dog også, at flere på universitet vil blive ramt.

- Når smittetallene generelt øges i Danmark, forventer vi, at SDU også får smittetilfælde blandt vores 26.500 studerende og 6.400 ansatte, lyder det i e-mailen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor på SDU.

Antal smittetilfælde blandt studerende og ansatte på SDU

Uge Odense - Campusvej Odense - WP* Slagelse Sønderborg Kolding I alt 36 7 7 2 16 37 6 3 3 12 38 12 1 13 39 10 2 2 5 19 40 5 5 41 3 2 5 42 7 1 8 I alt 50 13 7 2 6 78

Kilde: Indmeldte smittetilfælde blandt studerende og ansatte på SDU.

*Winsløwparken