Dan Jørgensen forsvarer atomkraft - vejen til grøn energi i EU

Dan Jørgensen forsvarer i høring i EU-Parlamentet atomkraft som en del af vejen til grøn omstilling i EU.

Dermed gør den danske politiker det klart, at han loyalt vil arbejde for EU-landenes ret til at indrette deres egen energiforsyning, hvis han bliver EU-kommissær for energi og boliger.

- Atomkraft er og vil blive ved med at være en del af det europæiske energimix. Atomkraft er en del af løsningen til at afkarbonisere det europæiske energisystem, siger Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen har ellers tidligere i sin rolle som dansk politiker talt imod atomkraft. Det skete med henvisning til den høje pris, risikoen for ulykker og problemer med atomaffald.