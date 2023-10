Dan Jørgensen kalder Folketingets åbning et paradoks

Den første tirsdag i oktober er ifølge Grundloven begyndelsen på et nyt folketingsår. Det markeres traditionen tro. Der er dog et paradoks ved åbningsdagen, lyder det fra fynskvalgte Dan Jørgensen (S).

- Paradokset er, at det ikke er den første arbejdsdag. Det hedder folketingets åbning, men vi har arbejdet i månedsvis, forklarer han med et stort smil på læben, mens han uddyber:

- Det er mere demokratiets festdag, hvor vi fejrer, at vi har et godt, velfungerende og levende folkestyre i Danmark. Det kan lyde højtideligt, og det er det også. Det er jo ikke alle lande i verden, der har det, hvilket jeg oplever som klimaminister, hvor jeg møder mange mennesker, der ville ønske, at de havde det samme demokrati, som vi har, siger han til TV 2 Fyn.