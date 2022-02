Dan Jørgensen og kollegaernes gode aften: Brugte over 15.000 kroner på vin og mad

Udenrigsministeriet erkender, at der er sket en klar fejl og skriver ligeledes til Frihedsbrevet, at det er blevet indskærpet for ambassaden, hvad de pågældende retningslinjer er.

- Der er sket en klar fejl fra ambassadens side, og det er beklageligt. Klimaministeriets delegation blev inviteret på middag, uden at de var informeret om prisniveauet. Og der er ingen tvivl om, at prisen på middagen var for høj. Dette er også blevet indskærpet over for den pågældende ambassade. Det er ikke i tråd med Udenrigsministeriets retningslinjer at afholde middage i et prisleje på det niveau, og deltagerne har betalt det fulde beløb for middagen tilbage privat, oplyser Erik Brøgger, der er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet til Frihedsbrevet.