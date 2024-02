Danmark deles vejrmæssigt i to i starten af ugen

Danmark bliver delt i to rent vejrmæssigt i begyndelsen af denne uge, inden hele landet senere på ugen kan forvente byger med hvid nedbør. Det siger Mille Jensen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag morgen.

Mandag morgen begynder med, at en front kommer ind fra syd. Det medfører, at den sydlige del af landet får en del regn. Natten til tirsdag begynder landet at blive delt i to. Samtidig trækker en varmfront ind over landet.

- I den sydlige del af landet snakker vi temperaturer helt op til syv grader, så det bliver ret varmt, hvor den nordlige del stadig er lidt koldere med temperaturer omkring frysepunktet til et par graders varme, siger hun.