Danmark får ny abortlov - grænsen hæves

Abortgrænsen i Danmark hæves fra 12. til 18. graviditetsuge. Det har et flertal bestående af regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet indgået aftale om, det skriver TV 2.

Det er første gang i 50 år, at der laves større ændringer i reglerne på abortområdet, og ifølge indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er det på tide.

- Sundhedsfagligt er der intet belæg for den nuværende ugegrænse, og der er heller ikke noget, som tyder på, at der vil komme betydeligt flere eller senere aborter ved at flytte ugegrænsen.

Ifølge hende vil der fortsat være "betydelig afstand" til det tidspunkt, hvor et foster kan være levedygtigt.

I september 2023 foreslog et flertal i Etisk Råd at hæve grænsen, fordi Danmark har en af de mest restriktive abortgrænser i Vesteuropa.

Som tillæg til aftalen om den nye grænse har de samme partier med også Liberal Alliance og De Konservative indgået en aftale om at erstatte de fem regionale abortsamråd med et nyt nationalt abortnævn.

TV 2 er i besiddelse af den endelige aftale, som ifølge TV 2s oplysninger præsenteres fredag.