Danmark har laveste kontakttal siden oktober

Kontakttallet for corona er beregnet til 1,0. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.



Sidst der var et kontakttal på 1,0 var tilbage i midten af oktober. Et kontakttal på 1,0 betyder, at epidemien er stabil og ikke udvikler sig.

Med det nuværende kontakttal lyder regnestykket, at ti smittede personer vil smitte yderligere ti personer.