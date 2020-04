Danmark løb: Julian og 31.485 andre i ensom kamp mod uret

Klokken 11.00 søndag formiddag gik starten til det måske største virtuelle løb i danmarkshistorien. Startstreg og pistolskud måtte deltagerne enten selv sørge for eller tænke sig til, og startnumrene har de selv printet ud.

- Man kommer måske til at mangle tætheden i et felt, men kilometerne og anstrengelserne er de samme, siger Julian Martinsen, som er en af deltagerne i dagens virtuelle løb.

Arrangementet har fået navnet 'Danmark Løber' med en efterhånden kendt undertitel 'sammen hver for sig'. Idéen er, at de over 30.000 deltagere klokken 11.00 begynder at løbe, hvor end de befinder sig, og så bliver de ved, til de har løbet enten fem, ti eller 21,09 kilometer.

- Det er super fedt, at vi kan bakke op virtuelt, selvom det hele er lukket ned. Det er også for at sende et signal om, at vi ikke har glemt hinanden, siger Julian Martinsen, som normalt selv spiller fodbold tre-fire gange om ugen.

- Nu er fodbolden på pause, og så kan man udfordre sig selv på landevejen i stedet, siger han.

Tre fynske arrangører

Det er en række danske idrætsklubber, som står bag det gratis arrangement. Tre af dem er fynske; OGF Odense, HCA Marathon og Lillebælt Halvmarathon.

- Vi lavede et løb sidst i marts, og det, syntes de andre klubber, var en god idé, så de hoppede med på idéen om, at hele Danmark skal løbe, siger Mads Christian Stryhn, som er løbsleder for Lillebælt Halvmarathon.

Ifølge sportstiming.dk var i alt 31.486 løbere tilmeldt. Langt størstedelen af dem i Danmark, men løbere i lande som Tyskland, USA, Belgien og endda de Forenede Arabiske Emirater var også repræsenteret.

- Det er jo helt vildt, og det er fedt, at så mange kan se det sjove i det. Det er jo lidt en leg, siger Mads Christian Stryhn.

Flest tilmeldt i Odense

Julian Martinsen løb med i Odense, som faktisk er den by i Danmark, hvor flest løbere har tilmeldt sig. Hele 1998 løbere var tilmeldt i den fynske hovedstad.

Derfor håbede han også forud for løbet, at han ville undgå at løbe alene, og han endte også med at møde flere andre på turen.

- Jeg har nok mødt måske tyve andre løbere og folk på cykel, der har heppet. Det har motiveret mig rigtig meget, siger Julian Martinsen.

- Folk sidder derhjemme og er meget indelukkede for tiden, så det gælder simpelthen bare om at give sig selv en udfordring og komme afsted, siger Julian Martinsen.

Skal det fortsætte?

Selvom løbet viste sig at være en stor succes, så håber arrangøren ikke, det skal gentages for ofte.

- Jeg håber ikke, det bliver måden at afholde løb fremover. Men vi må jo få det bedste ud af det, siger Mads Christian Stryhn.

Anderledes optimistisk er Julian Martinsen, som sagtens kan forestille, at den her type løb kan fortsætte, efter mere almindelige motionsløb igen kan genoptages.

- Jeg er spændt på, om det kommer til at vare ved i fremtiden. De der virtuelle løb kan jeg sagtens se blive ved. Konceptet er super fedt, siger han.

Efter 21,09 kilometer kom Julian Martinsen i mål i tiden 1:46:56.

- Jeg havde et mål om at komme under en time og halvtreds minutter på mit første halvmarathon, så det gik faktisk rigtig godt.