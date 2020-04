Danmark løber: Fynske arrangører med i landsdækkende virtuelt løb

Selvom større forsamlinger fortsat er forbudt, betyder det ikke, at man ikke kan samles om et fælles arrangement alligevel.

Det er i hvert fald tanken bag den landsdækkende begivenhed 'Danmark Løber', som foregår søndag den 19. april. Her trækker tusindvis af løbere i tøjet og løber en selvvalgt distance fra eget hjem og rundt i eget kvarter.

Og hele arrangementet kommer til at foregå virtuelt.

- Mange løb er i denne tid blevet aflyst, så derfor holdt vi et møde med en række af landets løbsarrangører for at høre, hvordan det gik. Da mødet var slut endte vi med at have arrangeret et løb, hvor hele Danmark kan være med, siger Michael Nielsen, der er løbsleder i Odense Gymnastik Forening, til TV 2/Fyn.

Ud over OGF Odense er det både Sparta Atletik og Løb, Aarhus Motion, Aalborg Atletik og Motion, HCA Marathon, Sport Event Syd og Lillebælt Marathon, der står bag begivenheden.

Livestreames på Facebook

Men hvordan kan man deltage i et løb virtuelt?

Løbsarrangørernes løsning er, at der fra et studie livestreames på Facebook i tre timer. Fra studiet er der både fælles opvarmning og løbende konkurrencer, som man kan følge med i, mens man trasker rundt på sin selvvalgte rute.

- Undervejs i løbet vil vi ringe nogle af deltagerne op, og på den måde laver vi en status rundt i hele landet. Man vil også kunne deltage i konkurrencer undervejs ved at uploade billeder fra ens tur, fortæller Michael Nielsen og fortsætter:

- Man kan jo se i disse tider, at der er rigtig mange, som er ude og løbe eller går, og det er ud fra den trend, vi prøver at skabe et arrangement.

Runder snart 10.000 deltagere

Bag arrangementet står nogle af landets største løbsarrangører, der alle på den ene eller anden måde har være påvirkede af coronakrisen. Flere af de største løb er blandt andet blevet aflyst, og andre er blevet rykket.

Løbet er ét, som alle kan være med til, og det er en måde, man kan komme ud og røre sig sammen med andre, mens man stadig holder sig hver for sig Michael Nielsen, løbsleder, OGF Odense

Men deres nye idé er allerede blevet modtaget godt. Det ser nemlig ud til, at arrangementet snart runder 10.000 deltagere. Næsten 1.000 af dem kommer til at løbe på Fyn.

- Vi vil da gerne have mange flere med en det, og arrangementet er også gratis, fordi vi gerne vil have hele Danmark med, siger Michael Nielsen.

Alle kan være med

Startskuddet lyder klokken 11, og løbsdeltagerne kan selv vælge distancen. Det er også helt op til én selv om man vil løbe eller gå.

Arrangørerne opfordrer dog til, at man priter sit startnummer ud, og at man løber i rødt eller hvidt tøj, så an kan genkendes af andre deltagere.

- Løbet er ét, som alle kan være med til, og det er en måde, man kan komme ud og røre sig sammen med andre, mens man stadig holder sig hver for sig, siger Michael Nielsen.

På arrangementets Facebook-side kan de tilmeldte deltagere dagligt følge med i arrangørernes planer.