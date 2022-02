Danmark Rundt kommer til Fyn: Cykeldirektør glæder sig over fynske etaper

Sidst cykelløbet var på Fyn var i 2017, og der blev en af etaperne aflyst på grund af skarp blæst, og derfor glæder Mogens Tveskov sig derfor til forhåbentlig at færdiggøre den fynske etape denne gang.

- Jeg håber da, vi kan afslutte etapen, og det glæder jeg mig virkelig meget til.

Mogens Tveskov er ikke i tvivl om, at det bliver en god oplevelse med cykelløb på Fyn, og han opfordrer derfor fynboerne til at udnytte muligheden for at se godt cykelløb til sommer.

- Jeg vil anbefale fynboerne kommer ud og kigger, så man kan opleve stemningen.

Vil udfordre de bedste

Riwal Cycling Team blev grundlagt for 13 år siden og har base i Odense. De forventer, at cykelløbet til sommer kommer til at blive en succesfuld en af slagsen, fortæller Mogens Tveskov.



- Vi går efter en etapesejr, og det samlede klassement, for vi har kørererne til det.

- Der er nogle flade etaper, og vi har en sprinter, der virkelig kan køre med de bedste, så vi håber, at vi kan klare det rigtig godt, siger Mogens Tveskov.