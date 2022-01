Danmark vinder EM-bronze - knap halvdelen har tilknytning til Fyn

På EM's All Star-hold gemmer der sig også fynsk talent. Udover Mathias Gidsel har to andre GOG-spillere også fundet vej til All Star-holdet. Det drejer sig om svenskeren Oscar Bergendahl og islændingen Viktor Hallgrimsson.

Derudover er Mikkel Hansen, som tidligere har spillet i GOG, også kommet på det fornemme hold.



Finalen i EM 2022 mellem Spanien og Sverige spilles klokken 18.00