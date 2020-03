Danmarks favorit-tysker: Sepp Piontek fylder 80 år

Syv fotoalbum med forskellige former, farver og tykkelser lander med et bump på bordet hjemme hos Sepp Piontek. Én ting har alle albummene tilfælles. Deres tydelige slidte kanter og bukkede ombinding viser, at det er album, der bliver kigget i fra tid til anden.

- Der er så mange billeder. Det er billeder fra Haiti, fra landskampe, fra Werder Bremen. Jeg har billeder fra hele livet, siger Sepp Piontek.

Sepp Piontek fylder torsdag 80 år gammel og kan se tilbage på et liv fyldt med oplevelser og succes. I Danmark huskes han nok mest for sine præstationer som landstræner for Danmarks landshold i perioden fra 1979-1990.

Sepp Pionteks dage som landstræner sluttede i 1990. I dag er han bosat vest for Odense. Foto: Morten Albek

Perioden er siden blevet omtalt som et stort vendepunkt for dansk fodbold, der fik sin genrejsning. En stor del af æren tilskrives Sepp Piontek, der da også blev kåret til årets træner i Danmark i 1983.

Kom fra atletikkens verden

Det første fotoalbum er fyldt med billeder fra Sepp Pionteks ungdom. Siderne adskilles af skrøbeligt, brunt silkepapir, der er til for at beskytte de gamle billeder i sort/hvid.

Her ses ét af de billeder, Sepp Piontek gemmer i sit fotoalbum om sin ungdom. Foto: Morten Albek

Siderne i albummet fyldes blandt andet ud af billeder fra hans skoletid.

- Jeg var mellemgod i skolen. Jeg blev kun god, hvis jeg anstrengte mig, fortæller Sepp Piontek.

Dengang lå det ikke kortene, at Sepp Piontek skulle blive en stor profil i fodboldens verden. Da han var ung, var fodbold kun en hobby for ham, og drømmen var at blive ingengiør. I sine unge dage var skole derfor førsteprioriteten, og så dyrkede han også meget atletik.

- Da jeg var 13 år kunne jeg springe længdespring på seks meter og 31 centimeter, og verdensrekorden ligger omkring otte meter, så det var meget flot, siger Sepp Piontek.

Fodbolden vinder indpas

Karrieren som fodboldspiller lå dog ikke langt fra Sepp Pionteks virkelighed. Selvom han kun spillede fodbold på hobbybasis, blev han pludselig opdaget af sin daværende træner. Han kom på førsteholdet, og her scorede han masser af mål.

- Jeg blev angriber, og som 17-årig var jeg på førsteholdet. Der så SV Werder Bremen mig i en kamp, og derefter fik jeg en kontrakt, siger Sepp Piontek.

Så fra at spille fodbold på hobbybasis var Sepp Piontek nu professionel fodboldspiller med en kontrakt. Og i klubben nåede Sepp Piontek at spille hele 203 bundesligakampe. Karrieren bød også på seks kampe for det vesttyske landshold.

- Det var andre tider dengang. Som løn fik jeg nye skjorter, nyt tøj, frakker og sko. Og jeg kunne højst tjene det, der svarer til 200 euro om måneden, siger Sepp Piontek.

Det lå ikke i kortene for Sepp Piontek at blive professionel fodboldspiller. Da han var ung drømte han om at blive ingengiør. Foto: Morten Albek

En skade bliver til et job som træner

Som professionel fodboldspiller i 1960 var det normalt at arbejde om formiddagen og træne fodbold om eftermiddagen, men det ændrede sig for Sepp Piontek i 1963, da SV Werder Bremen rykkede op i Bundesligaen.

- Jeg var med i 1961, hvor vi vandt den tyske pokal, og så var jeg også med i 1965, hvor vi blev tyske mestre, og jeg var der helt til 1972, fortæller Sepp Piontek.

I 1972 får Sepp Piontek en skade, og samtidig bliver Werder Bremens træner også fyret, fordi der er blevet brugt for mange penge på spilllere.

- Der var ikke nogen ny træner, og så spurgte de mig, om jeg ikke kunne hjælpe, indtil de fik en ny. Men der kom bare ikke nogen ny træner, og så jeg fik Bundesligalicens, siger Sepp Piontek.

Efter at have været spiller for Werder Bremen i mange år, skulle Sepp Piontek agere som midlertidig træner. Foto: Morten Albek

Den nye titel som træner medførte også, at han skulle lære at adskille jobbet som træner fra det kammeratskab, han ellers havde med spillerne på holdet.

- Vi var kammerater, for vi havde spillet sammen i mange år. Men det er svært at være kammerater med spillerne og samtidig være træner, for man kan kun vælge 11 spillere, siger Sepp Piontek.

Og så blev han landstræner

Efter tiden som træner i Werder Bremen kom Sepp Piontek blandt andet til at træne holdet i Düseldorf. I 1976 bød muligheden for at blive landstræner i Haiti sig, og den mulighed greb Sepp Piontek.

Han flyttede derfor til Haiti, hvor han boede i to år. Og oplevelserne, han fik der, adskilte sig meget fra de oplevelser, han senere skulle få som landstræner i Danmark. Særligt én oplevelse husker han tydeligt fra tiden i Haiti.

Sepp Piontek sidder her i sin stue og ser på billeder fra tiden, hvor han var træner i Haiti. Foto: Morten Albek

- Midt i en træning kommer en kvinde med en baby på armen, og hun vil tale med mig. Hun taler en blanding mellem spansk, fransk og afrikansk, og jeg havde svært ved at forstå, hvad hun ville, siger Sepp Piontek og fortsætter:

- Hun fortæller, at en af mine spillere er far til barnet, så jeg kalder ham hen og spørger ham, om det er hans baby. Han svarer, at babyen godt kan være hans, men det er ikke hans kone. Hvad gør man lige i sådan en situation?, spørger Sepp Piontek, mens han slår armene ud.

Den danske stjerne-træner

Efter to år som træner i Haiti kom Sepp Piontek til Danmark, hvor han var træner fra 1979-1990. Og det var i den periode, han virkelig satte sit aftryk.

Men Sepp Piontek bryster sig dog ikke selv af det aftryk. Det mener han må være op til andre at konstatere.

Ud over sit særprægede sprog, der stadig i dag er et af Sepp Pionteks tydelige kendetegn, blev han også kendt for sine høje krav til diciplin, der i sidste ende bragte det danske landshold op på et højt, internationalt niveau.

Sepp Piontek blev særligt kendt for sine høje krav til disciplin og også sin særlige danske udtale. Foto: Morten Albek

- Der var brug for, at det blev mere alvorligt. Vi var nødt til at komme væk fra den klassiske danske sætning "det skal nok gå alt sammen", for det gør det ikke altid, fortæller Sepp Piontek.

I sin tid som træner for det danske landshold er Sepp Pionteks største præstationer uden tvivl, at han førte Danmark til til EM-slutrunderne i båe 1984 og 1988, og også til den første VM-slutrunde nogensinde i 1986.

Herunder ses et uddrag fra Danmarks kamp mod Uruguay til VM-slutrunden i 1986, hvor Danmark vandt 6-1.

Én succes fører en ny med sig

Landsholdet røg med Sepp Piontek ved roret ind i en stime af succeser, og det er i følge ham selv, fordi den ene succes naturligt vil føre endnu en succes med sig.

- Første gang vi er med til et europamesterskab, der slår vi England. Havde vi ikke vundet der, var vi sikkert ikke kommet med til Frankrig, og havde vi ikke været i Frankring var vi sikkert ikke kommet til Mexico, fortæller Sepp Piontek og fortsætter:

- Når man er kommet videre giver det selvtillid og erfaring, og så klarer man sig også i næste kamp.

Her ses det danske landshold efter nederlaget til Spanien i semifinalen til EM1984. Trods nederlaget var deltagelsen til EM en stor sejr for det danske hold. Foto: Ritzau Scanpix

Sammen med det danske landshold har Sepp Piontek mange gode minder, som han stadig kan se tilbage på med glæde.

Nemmere at være klubtræner end landstræner

Særligt kampen mod Sovjetunionen til VM-kvalifikationen i 1985 står tydeligt i den gamle træners hukommelse. Han beskriver den selv som den vigtigste kamp, han havde som landstræner.

- Sovjetunionen spillede meget direkte, og spillet gik enormt hurtigt. I pausen kom alle spillerne og sagde til mig, at de ikke kunne følge med mere. Men jeg sagde, at vi skulle give dem 15 minutter mere, og så kunne de ikke mere, siger Sepp Piontek og fortsætter:

- I anden halvleg kom Michael Laudrup ind, og vi var under pres. Så bum bum og så stod den 4-1 til os, men så scorede Sovjetunionen til 4-2 med det samme. Det var bare en kamp, hvor vi var fuldstændig færdige bag efter.

Den snart 80-årige Sepp Piontek huske tydeligst kampen mod Sovjetunionen i 1985. Foto: Morten Albek

Men selvom jobbet som landstræner gav Sepp Piontek mange gode minder, han kan se tilbage på, var det også en udfordring at være landstræner kontra at være klubtræner.

- Det er nemmere at være klubtræner sammenlignet med landstræner, for som klubtræner har man spillerne hver dag. Problemet er, at man med landsholdet har mange forskellige spillere, der kan forskellige ting, og dem skal man forsøge at sætte sammen på bedste vis, forklarer Sepp Piontek.

Efter tiden som landstræner for Danmark har Sepp Piontek blandt andet været landstræner for Tyrkiet og klubtræner i AAB og Silkeborg.

Stadig danskernes favorit-tysker

Tiden som træner er for Sepp Piontek forbi. I stedet nyder han nu livet med sin familie vest for Odense.

Desuden holder han foredrag om lederskab med baggrund i de erfaringer, han har gjort sig i tiden i fodboldens verden.

Og her 30 år efter han stoppede som landstræner, bliver han stadig genkendt på gaden.

- Jeg kan bare konstatere, at danskerne stadig kan lide mig. Jeg stoppede som landstræner i 1990 og folk er stadig søde og rare. De kommer og hilser og siger tillykke med fødselsdagen, og jeg tænker bare: hvor ved de det fra?, siger Sepp Piontek.

