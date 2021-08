Danmarks håndboldherrer taber OL-finale til Frankrig

I lørdagens deja-vu af en finale var Frankrig på vej mod en klar sejr, men Nikolaj Jacobsens mandskab kom tilbage og skabte spænding efter en pauver præstation i 40 minutter.



Danmark angreb i de sidste sekunder for en udligning, der kunne have sendt kampen i forlængelse, men bolden blev tabt, så Frankrig i stedet scorede til slutresultatet i et tomt mål.

Mikkel Hansen og Mathias Gidsel trak det store læs

Som i hele turneringen trak Mikkel Hansen og Mathias Gidsel det helt store læs. Med henholdsvis ni og seks træffere holdt de Danmark inde i kampen, men det rakte ikke til mere guld.

Første halvleg var indledningsvis en halvrodet affære, men danskerne fik trods alt en nogenlunde start på den med to Mikkel Hansen-mål og en føring på 4-3.

Men de danske verdensmestre skulle hurtigt løbe ind i alvorlige angrebsproblemer over for et stærkt fransk forsvar. Efter syv scoringsløse minutter var Frankrig i front 6-4.

Det danske angreb kom aldrig til at glide i første halvleg, men det gjorde det franske derimod i slutningen. Niklas Landin, der ellers havde snuppet to straffekast, fik ikke hænderne på meget i den periode.

På den måde kunne Frankrig gå til pausen med komfortable 14-10.

Da den franske keeper Vincent Gérard så indledte anden halvleg med et par redninger, så føringen voksede til 16-10 og siden 18-12, så det svært ud for Danmark.

De franske scoringer fordelte sig bemærkelsesværdigt ud over hele holdet, og superstjernen Nikola Karabatic havde blot scoret ét mål, da han så fordoblede høsten med et elegant lob til 21-16.

Som nærmest en enmandshær fik Mikkel Hansen Danmark tilbage i kampen med tre mål i træk, så afstanden lød 19-22 efterfulgt at to Gidsel-mål, så alt var helt åbent ved 21-22 og 11 minutter tilbage.

Så lugtede Danmark blod, men det blev dyrt, at samme Hansen med fem minutter tilbage misbrugte et straffekast ved stillingen 21-23.

Danmark kom dog på 22-23, inden Frankrig fik ny luft på måltavlen, da Henrik Møllgaard afsonede to minutter.

Alligevel fik Danmark chancen for at udligne i de sidste sekunder, men den smuldrede med et boldtab.

Med sølvmedaljerne er Danmark oppe på 11 medaljer ved OL i Tokyo.