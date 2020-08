Danmarks skæveste liga klar til start: - Det er bare total glæde

Store smil, sammenhold og håndbold, en helt anden liga starter i næste uge op i Brenderup.

Ligaen hedder Lykke Kidz, og en af trænerne bag, Christina Sølvsten Fly, har i længere tid ville starte et hold for udviklingshandicappede.

- Jeg undersøgte, hvilke LykkeLiga-muligheder der var på Fyn, og tænkte for mig selv, at det måtte kunne gøres bedre, fortæller Christina Sølvsten Fly, der er en af de i alt fire trænere for Lykke Kidz.

Kan jeg starte i morgen, mor?

Med Lykke Kidz ønsker Brenderup Idrætsforening at skabe flere smil, grin og positive oplevelser for udviklingshæmmede børn og deres familier.

Og for niårige Natasja er Brenderup Idrætsforening allerede nået halvt i mål.

- Hvornår kan jeg starte? I morgen, spurgte Natasja Christensen sin mor, da hun fik at vide, at Lykke Kidz skulle starte op i Brenderup.

Natasja har i længere tid ønsket at gå til en fritidsaktivitet, og det kom derfor ikke som et chok for hendes mor, at glæden var stor, da Natasja fik beskeden om Lykke Kidz.

- Hun er en pige, der er rigtig god motorisk, og hun har i lang tid gerne ville starte til noget gymnastik eller lignende, fortæller Natasjas mor, Janni Mathina Kipp Christensen.

Her er der plads til alle

Lykke Kidz hører under ligaen LykkeLiga der er startet af tidligere landsholdspiller Rikke Nielsen, og målet med ligaen er at skabe samvær for udviklingshandicappede børn.

For Brenderup Idrætsforening ligger der flere tanker bag etableringen af Lykke Kidz.

- Det handler til dels om, at der mangler aktivitetsmuligheder for de her børn, og dels om, at vi gerne vil sætte os på landkortet og vise, at det kan godt være, at vi er en lille by, men vi kan noget andet. Vi kan skabe et sted, hvor der er plads til alle, fortæller Christina Sølvsten Fly.

Ifølge hende vil holdet betyde, at flere børn får muligheden for at opleve følelsen af at være en del af ikke bare et hold, men også en klub.

- Vi har bevidst lagt træningen for Lykke Kidz mellem to "normale" træninger, så børnene ved, at de er en lige så høj prioritering og lige så stor en del af klubben som de andre hold, siger Christina Sølvsten Fly.

For hende handler det i høj grad om, at Lykke Kidz skal give børnene et socialt frirum, hvor det ikke handler om handicap, men handler om at lære at spille håndbold.

- Selvom vi er forskellige, kan vi være fælles om det at spillehåndbold, siger Christina Sølvsten Fly.

Det er bare totalt fedt

For Janni Mathina Kipp Christensen har etableringen af holdet stor betydning.

- Det er jo bare total lykke, altså det er bare totalt fedt. Jeg har ventet i rigtig lang tid på, at der kom noget lignende det her. Der har ikke rigtig været noget før, fortæller Janni Mathina Kipp Christensen.

Onsdag aften afholdt Brenderup Idrætsforening et informationsmøde, hvor både stifteren af LykkeLiga, Rikke Nielsen og Middelfarts borgmester, Johannes Lundfryd Jensen,(S), deltog. Mødet var åbent for alle, der havde interesse, og Janni Mathina Kipp Christensen var blandt de deltagende.

- Jeg var helt slået ud efter den aften. Jeg havde bare en så god følelse i kroppen, fortæller hun.

Til informationsmødet onsdag aften var glæden stor, både hos arrangører og fremmødte Foto: LykkeLiga/Lykke Kidz

Tag den corona

For stifter af LykkeLiga og tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen var aftenen også helt særlig.

- Jamen, jeg er fuldstændig slået bagover af det engagement og den energi, som Brenderup Idrætsforening har vist helt fra starten af, siger Rikke Nielsen.

Ifølge hende handler LykkeLiga og Lykke Kidz om alt andet end handicap og begrænsninger.

- Det handler jo om finter og om sporten, og ikke om handicap. Og så bliver der jo lavet noget ikke kun for børnene, men for hele familien, forklarer Rikke Nielsen.

For Rikke Nielsen har etableringen af Lykke Kidz også været et positivt afbræk fra de seneste måneders coronakrise.

- Man trænger jo til nogle positive nyheder nu her, så jeg syntes, det er fedt at vise, at vi kan godt stadigvæk være positive - tag den corona, siger Rikke Nielsen.