Danseskole trodser corona: Underviser 100 hold hver uge

- Thumbs up, hvis I er klar, smiler danseintruktør Sara Lundø Sørensen til holdet af danseglade piger fra danseskolen Alligham Dance Team.

Selv står Sara Lundø Sørensen foran spejlet i salen, men eleverne ser hende gennem deres computerskærm hjemmefra. Hver uge modtager over 100 hold danseundervisning gennem Microsoft Teams trods corona.

- Det er faktisk lykksede os at lave online undervisning for alle vores elever alle ugens dage, fortæller Laila Allingham, der har været indehaver af Allingham Dance Team siden 2000.

Det er rigtig fedt, at kunne se sine venner og på en måde danse med dem, selvom man ikke er sammen Celeste Elisabeth Wibling Hansen, danseelev

Under sidste nedlukning sendte skolen hver uge en youtube video ud til de forskellige hold, så de kunne øve sig, men instruktørene kunne mærke at fælleskabet manglede.

- Vi gør det, fordi vi skal igennem den her nedlukning og for fællesskabets skyld. Det kan godt være, at det er på en anden måde, men det fungerer rigtig godt, siger Laila Allingham.

Eleverne vil bare gerne danse

Selvom danseundervisningen er blevet anderledes, har eleverne taget rigtig godt i mod det.

- De er glade og er bare på. De vil bare gerne danse, siger hun.

Der er tid til at snakke med eleverne. Noget, der ikke var muligt under forårets nedlukning. Foto: William Borst Lorentzen

Noget danseinstruktør Sara Lundø Sørensen i den grad oplever på sit dansehold om tirsdagen. Alle dansepiger giver den gas hjemme i stuerne, mens de lærer nye koreografier.

- Det giver noget, at man kan få lov til at snakke med dem, og at de kan få lov til at stille spørgsmål, hvis der er noget, de er i tvivl om. Det kan de ikke rigtig, hvis det er en video, de får sendt ud på forhånd, siger Sara Lundø Sørensen, som ikke var lige så stor fan af undervisningsmodellen under første nedlukning i foråret.

En af de elever, der kan nyde godt af danseundervisningen, selvom hun er hjemsendt, er Celeste Elisabeth Wibling Hansen. Hun er glad for, at der bliver holdt gang i undervisningen.

- Det er rigtig fedt, at kunne se sine venner og på en måde danse med dem, selvom man ikke er sammen. Og så sker der også noget. Det gør der ellers ikke så meget, når man er hjemsendt.

- Jeg glæder mig altid til at se mine venner til dans, og så er det sjovt at få rørt sig, siger hun.

Det betyder, at de får noget mere struktur i hverdagen Sara Lundø Sørensen, danseinstruktør

Struktur i hverdagen

Da nedlukningen begyndte før jul besluttede danseskolen i første omgang bare at forlænge sæsonen. Men da restriktionerne endnu engang blev forlænget, valgte de at forsøge sig med Microsoft Teams og online-undervisning.

- Vi kørte første gang med online-undervisningen i sidste uge, og det er gået overraskende godt, siger Laila Allingham.

Sara Lundø Sørensen er glad for at kunne tilbyde undervisning til eleverne trods corona. Foto: William Borst Lorentzen

For at undervisningen lykkedes bedst muligt sender instruktørene fortsat musik og vidoer ud, så eleverne kan øve sig lidt på forhånd. Alle holdene kører online samme tid og dag som den normale undervisning på skolen ellers ville gøre.

- Man skal til dans på det tidspunkt, man normalt plejer at gå til dans på, man logger bare ind derhjemme på Teams, og så er man klar til at danse. Så det betyder, at de får noget mere struktur i hverdagen, siger Sara Lundø Sørensen og tilføjer:

- Det fungerer helt sikkert bedre det her, end det vi gjorde i første omgang med video.