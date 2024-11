Dansk-amerikanske Jennifer om præsidentvalget: - Jeg skal aldrig til USA igen

'Det var først da stemmerne fra svingstaterne så småt blev talt op, at hun fik på fornemmelsen, at det altså nok ikke bliver en Harris-sejr.

- Det var jo pludselig ikke så tæt længere, som vi havde forventet.

Hvordan reagerer du så, da du opdager, at det Trump, der går med sejren?

- Lige i momentet, så tænker jeg faktisk, at jeg aldrig skal til USA igen. At jeg slet ikke kan se mit eget hjemland i øjnene nu. Men jeg ved jo godt, at det ændrer sig, når jeg har fået lidt tid, fortæller Jennifer, og uddyber at hun mest af alt bare er skuffet.

Hun har heller ikke set Donald Trumps tale. Og det tror hun faktisk heller ikke, at hun kommer til.

- Jeg fik bare sådan en opgivende følelse i morges. Jeg har været ret ked af lige siden, og kan godt mærke, at det kommer til at tage noget tid, før jeg lige kommer mig oven på det her. Jeg skal nok - men jeg skal lige have tid.

Noget af det, som særligt bekymrer Jennifer, er hvad det kan have af betydning for de amerikanske kvinders reproduktive rettigheder. Omvendt, har de bekymringer også vækket en taknemmelighed i hende.

Med skuffelsen kommer taknemmeligheden

- Min datter sagde til mig i nat, at hun var glad for, at vi boede i Danmark. Og det fik mig faktisk virkelig til at tænke på, at jeg er så glad for, at jeg tog det valg om at flytte hertil dengang.



Kan du ikke se nogle fordele, ved at Trump er præsident?

- Jeg er glad for, at valget er foregået efter reglerne. Jeg tror jo på vores styre og valgsystem - så er det jo bare demokratiets lod, hvem der vinder, og det må jeg bare acceptere.

Hvad betyder det her valg for dig som fynbo?

- Det påvirker mig jo ikke direkte, men USA er en stormagt og har et tæt politisk samarbejde med Danmark, så det betyder noget, hvem der sidder på magten. Og det er jeg jo med til at forme.

- Men ellers kan jeg jo sige, at det påvirker min lyst til at tage til USA på sommerferie lige nu, siger Jennifer og griner.