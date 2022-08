Dansk Folkeparti vil masseovervåge danske moskeer

Danske moskeer er arnested for både terrorister og bandemedlemmer, og de bør derfor overvåges hemmeligt af PET, Politiets Efterretningstjeneste.

Det mener Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen.

- Vi har en udbredt frihed og en stor tolerance, og det udnytter moskeerne og bandemedlemmerne. Derfor bliver vi nødt til at overvåge dem. Jeg er lidt ked af at sige det, men der er faktisk ikke andre veje at gå.



- Vi ved ikke, hvad der foregår i moskeerne. Men vi ved, at der bliver udklækket terrorister. Vi ved, at der har været samarbejde mellem bandemedlemmer og terrorister. Og vi ved, at nogle af bandemedlemmerne er endt i Mellemøsten som terrorister, siger Alex Ahrendtsen.

Det fynske folketingsmedlem mener, at der skal slås hårdere ned på moskeerne for at kunne modvirke, at nye bandemedlemmer rekrutteres ind i miljøet. Her må man ty til alle midler for at finde ud af, hvad der foregår, mener DF'eren.

Også selv om hemmelig overvågning kan give juridiske udfordringer.

- Så er jeg godt klar over, at vi bevæger os på kanten af almindelige frihedsrettigheder. Men på den anden side unddrager de sig også almindelige spilleregler. Det kan vi bare ikke blive ved med at leve med, siger Alex Ahrendtsen.

Han understreger, at det selvfølgelig fortsat er op til PET selv at vurdere, hvordan de bedst løser opgaven. Men ifølge Alex Ahrendtsen skal både overvågning af hele moskeen og af enkelte personer eller grupper derfra være en mulighed.

Overvågningen skal kunne foregå både med eller uden moskeens vidende, og dermed kan hemmelig overvågning også komme i spil.

Det ville man jo aldrig gøre i folkekirken. Hvorfor skulle man så gøre det i en moske?

- Nej, men der er jo heller ikke nogen terrorister, der kommer der fra. Folk der springer folk i luften, eller folk der har tæt samarbejde med kriminelle, siger Alex Ahrendtsen

På baggrund af regeringens bandepakke

Udtalelserne fra Alex Ahrendtsen kommer på baggrund af dele af regeringens nye bandepakke, som blev præsenteret i sidste uge.

Det fynskevalgte folketingsmedlem mener ikke, at regeringen har forstået årsagerne til, at bander opstår, og at de derfor ikke kan komme problemet til livs med deres forslag, der blandt andet skal gøre det muligt for politi, kommune og skoler at udveksle oplysninger om børn med familiemedlemer i bandemiljøet.

- På grund af den islamiske og arabiske klankultur, så vil problemerne fortsætte. Man bliver nødt til at rykke det op med roden, siger Alex Ahrendtsen

At rekrutteringen primært sker i de danske moskeer, afviser justitsminister Mattias Tesfaye (S).

I et skriftligt svar pointerer han, at 26 procent af de registrerede bandemedlemmer har en bror, som er bandemedlem, og at regeringen derfor netop sætter ind det rigtige sted.

- Jeg besøgte selv Vollsmose i sidste uge, og beboere i særligt udsatte boligområder fortjener, at vi intensiverer indsatsen mod organiseret kriminalitet. Her udgør bandernes rekruttering af børn og unge en helt central udfordring, og den kommende bandepakke sigter derfor også efter blandt andet at tage et opgør med bandernes rekruttering, skriver ministeren til TV 2 Fyn.

Mangler midler til forskning

Den direkte kobling mellem moskeer og rekruttering til bander er dog ikke helt oplagt.

Det mener i hvert fald Line Lerche Mørck, der er blandt landets førende forskere inden for forebyggelse af bandekriminalitet og radikalisering.

Ifølge hende findes der kun begrænset forskning om selve rekrutteringen af bandemedlemmer, men hun kan alligevel ikke se sammenhængen, som DF peger på.

- Jeg kender ikke til noget forskning, der peger på, at rekrutteringen sker i moskeerne. For mig at se er det at være en god muslim en modsætning til at være et kriminelt bandemedlem, siger Line Lerche Mørck, professor i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering ved Aarhus Universitet

Selvom der mangler forskning på området, kan hun ud fra sit eget arbejde sige, at den største rekruttering finder sted på gaderne og i fængslerne. Især er fængslerne udspring for rekruttering, hvor man ofte bliver placeret i isolation eller på en bande-rocker-afdeling, hvis man er registreret som bande- eller rockermedlem.

- Man bliver så at sige ”most ind i” miljøet og tankegangen, det gælder særligt bande-rocker-afdelingerne, siger professoren.

Vil ikke bøje sig for konventioner

Masseovervågningen af moskeer skal ikke stå alene og er blot ét af de tre tiltag, Dansk Folkeparti ser, kan være medvirkende til at nedbringe bandekriminaliteten.

Udover overvågning vil DF have hårdere straffe til bandemedlemmer, og så skal det være lettere at udvise mennesker, der ikke har dansk statsborgerskab.

- Lige nu er de beskyttet af konventionerne, som regeringen bøjer sig for af hensyn til familielivet. Det bøjer vi os ikke for, siger Alex Ahrendtsen

Han mener, at alle de bandemedlemmer, der kan smides ud, også skal smides ud. Gerne hurtigst muligt.

Regeringen håber, at de med deres nye udspil, kan arbejde forebyggende, ved at hindre at nye medlemmer rekrutteres.