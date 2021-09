Danske kommuner har sat kursen mod klimamålet

På Fyn betyder, at otte kommuner nu skal i arbejdstøjet for at udvikle klimahandlingsplaner, der skal ligge klar i 2023.

Middelfart og Assens var med blandt de første 20 kommuner og har derfor allerede fået deres klimahandlingsplan godkendt hos det internationale bynetværk C40 og hos den grønne tænketank Concito.

Historisk aftale

Parterne bag aftalen – Realdania, KL og de fem regioner – kalder de kommunale og regionale klimaambitioner for historisk høje.

- Klimasamarbejdet mellem kommunerne har aldrig stået stærkere. Jeg er rigtig stolt over, at det kommunale Danmark i den grad går i front, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

Han peger på, at klimaudfordringerne skal løses lokalt, for klima handler også om at undgå vand i kælderen, om mindre støj og forurening fra grøn transport, om at genanvende affaldet og om legepladsen, der også afleder de store vandmængder.

Klimaet er da også røget helt op på dagsordenen ved det snarlige kommunalvalg.

Vigtigt emne for vælgerne

I en aktuel Voxmetermåling for Momentum er klima og miljø for første gang nogensinde et af de tre vigtigste emner for vælgerne ved kommunalvalget. For de yngste vælgere er det endda det allervigtigste tema.