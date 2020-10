Danske Spil: Nu skal du have id med, når du spiller

Er du en af dem der oddser og tipper i de fynske kiosker og butikker, skal du nu huske at have dit personlige spil-id på dig.

Torsdag bliver det nemlig obligatorisk at vise id’et, når du vil spille sportsspil hos Danske Spils forhandlere på Fyn.

Spil-id’et indføres for at forhindre børn og unge under 18 år i at spille om penge i butikker.

- Det er fortsat for nemt for mindreårige at spille i butikkerne, og derfor har vi indført Sikkert Spil, så vi en gang for alle sikrer, at børn og unge ikke spiller for penge hos Danske Spil, siger Niels Erik Folmann, der er direktør i Danske Licens Spil.

Er ikke lykkedes med opgaven

De må ifølge ham erkende, at de derfor ikke er lykkedes fuldt ud med opgaven.

- Det, som vi kan se, og årsagen til, at vi indfører det her, er, at vi har prøvet at stoppe det på andre måder. Men nettet var ikke finmasket nok. Flere steder kan unge stadig spille, uden at de bliver spurgt om id, siger han.

Ifølge Michael Bay Jørsel, der er centerleder og initiativtager til ludomanibehandling i Danmark, er det en god idé at gøre som Danske Spil og oprette særlige id.

En undersøgelse af tænketanken Vive viser, at 28 procent af de 15-17-årige drenge sportsbetter en eller flere gange om måneden.

- Det er en god idé, for det blokerer de unge i at komme ud at spille og sportsbette, siger Michael Bay Jørsel,

Når man bruger sit spil-id, er det enten på en app eller via en QR-kode på et fysisk plastikkort. På den måde kan man ikke betale for sit spil i butikken, før appen eller koden er registreret.

Forhindrer hvidvask

Det nye spil-id skal ikke kun beskytte de mindreårige, men skal også gøre det sværere for kriminelle at misbruge Danske Spils sportsspil til at vaske sorte penge hvide eller forsøge at manipulere med sportsresultater.

- Med spil-id'et kan vi regristrere, hvem der spiller hos forhandlerne, og på den måde følge pengestrømmen, siger Niels Erik Folmann og fortsætter:

- Det, at vi kan følge pengene fra kiosk til kamp, gør, at vi har muligheder for at bekæmpe både hvidvask og matchfixing.

Han håber, at de mange fynboer, der plejer at spille nede i kiosken, vil tage godt imod det nye spil-id.

Politikere skal træde til

Danske Spil er i øjeblikket den eneste spiludbyder på markedet, som stiller krav om registrering med et personligt spil-id.

- Vi risikerer at miste kunder, hvis andre spiludbydere ikke går den samme vej som os. Så er der en risiko for, at de unge kan spille videre hos vores konkurrenter, siger Niels Erik Folmann.

Det er altså fortsat muligt at spille anonymt hos andre udbydere, men det håber Niels Erik Folmann, at politikerne vil lave om på.

- Vi håber, at politikere vil gøre spil-id'et til et krav ved lovgivning. Jeg har kun hørt positive tilkendegivelser, siger Niels Erik Folmann.